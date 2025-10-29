Как латвийцы переживают темноту и холод - рецепт прост: свет, аромат и немного магии

"Естественно, что из-за темного времени года мы проводим больше времени в помещении, поэтому многие люди ищут решения, которые позволят сделать это время теплым и спокойным. Для этого многим из нас важно правильно подобрать окружающее освещение. Чтобы создать атмосферу уюта, я предлагаю использовать не слишком яркий свет, а вместо этого установить в комнате несколько источников освещения. Свечи могут подчеркнуть уют атмосферы, поскольку они обладают успокаивающими ароматами, например, корицы, ванили или сосны, которые также дарят ощущение комфорта", - говорит дизайнер интерьеров.