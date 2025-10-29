Как латвийцы переживают темноту и холод - рецепт прост: свет, аромат и немного магии
Жители Латвии любят зажигать дома свечи, и данные о продажах подтверждают это наблюдение. Согласно данным IKEA, спрос на свечи обычно резко возрастает в октябре и остается высоким в течение нескольких месяцев. Ожидаемый в этом году всплеск спроса повторяет четкую тенденцию: в течение последних трех лет объем продаж свечей в Латвии ежегодно стабильно возрастает.
В прошлом году продажи свечей IKEA по сравнению с сентябрем и октябрем выросли в Латвии на две трети. Ожидается, что в этом году эта динамика повторится. По мнению дизайнеров интерьеров, это обусловлено как стремлением к созданию уютной атмосферы дома в связи с наступлением длинных вечеров, так и тем, что жители начинают заранее готовиться к новогодним праздникам.
Простейший способ привнести в дом уют
Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA, объясняет, что создание уютной атмосферы в доме не ограничивается использованием простых предметов декора - оно включает в себя формирование общего ощущения пространства. Однако самый простой и распространенный способ добиться этой цели - это использование различных источников освещения. Сочетание различных источников света, таких как торшер с рассеянным светом, настольные лампы, праздничные гирлянды и теплые мерцающие свечи, создает ощущение тепла и уюта.
"Естественно, что из-за темного времени года мы проводим больше времени в помещении, поэтому многие люди ищут решения, которые позволят сделать это время теплым и спокойным. Для этого многим из нас важно правильно подобрать окружающее освещение. Чтобы создать атмосферу уюта, я предлагаю использовать не слишком яркий свет, а вместо этого установить в комнате несколько источников освещения. Свечи могут подчеркнуть уют атмосферы, поскольку они обладают успокаивающими ароматами, например, корицы, ванили или сосны, которые также дарят ощущение комфорта", - говорит дизайнер интерьеров.
По его мнению, использование таких природных элементов, как сосновые шишки, сушеные апельсины и ветки вечнозеленых растений в качестве элементов декора, также помогает добавить в интерьер фактурность и приятные запахи.
Подготовка к зимним праздникам начинается заранее
Желание создать в доме атмосферу уюта связано с ощущением приближающихся праздников и радостью, которую люди стремятся привнести в свои дома в холодное время года. Тенденция к ранней подготовке к зимним праздникам подтверждается результатами недавнего опроса IKEA о праздничных традициях, который показал, что 18% жителей Латвии начинают украшать свои дома уже в октябре или даже раньше, а 26% людей начинают подготовку сразу после 18 ноября.
"И вновь, освещение и небольшие изменения в интерьере - это самые простые и, вероятно, самые распространенные способы постепенно привнести в дом атмосферу зимнего праздника. Как показал наш опрос, семь из десяти человек украшают дом гирляндами или декоративными лампочками, а три из десяти используют свечи", - говорит Римкус.
По его мнению, вовсе не обязательно сразу же ставить елку или развешивать яркие, сложные украшения; есть и другие способы постепенно создать праздничное настроение в доме. Например, с помощью изящных гирлянд, размещенных в стеклянных банках или бутылках, можно создать оригинальные украшения, которые украсят полки или обеденный стол. Свечи, настоящие или электрические, размещенные на приставных столиках, каминных полках и полках в прихожей, добавят атмосфере уюта. А теплые белые светодиодные гирлянды, размещенные вдоль карнизов, подоконников и поручней, помогут создать мягкое, успокаивающее освещение.
Онлайн-опрос о праздновании Рождества был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Он состоялся в сентябре 2025 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии.