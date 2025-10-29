Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы сегодня будете в наилучшей форме. Окружающие будут с нетерпением и замиранием дыхания ожидать каждого вашего следующего шага. Можете разворачиваться на полную катушку, нынче должно получаться все.
Телец
Сегодня вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно - это будет шумная вечеринка, может быть - что-либо иное. Если вы не хотите, или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости - вы же не актер.
Близнецы
В данный момент ваш горизонт может оказаться затянутым облаками. Не стоит, однако, тратить силы на то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Рак
Будьте сегодня поосторожнее с шутками. Вас могут не понять, причем дело отнюдь не в отсутствии чувства юмора у собеседника, а в туманности и двусмысленности ваших замечаний.
Лев
Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит довольно многое.
Дева
Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, где работаете, служебным положением, зарплатой - не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.
Весы
Поддерживайте чистоту и порядок в общественных местах, не сорите, не курите, не пейте. Не забудьте сделать зарядку. И постарайтесь сохранить спокойствие, оно вам еще понадобится.
Скорпион
Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.
Стрелец
Сегодня вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет, да и не изменится ничего. День обещает быть противным.
Козерог
Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!
Водолей
Сегодня у вас еще будет время взять обратно нечаянно вылетевшие слова. Подумайте хорошенько, не обидели ли вы кого за последнее время, и, если вспомните, не тяните с извинениями. Потом восстановить добрые отношения будет куда сложнее.
Рыбы
Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?