Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.
Телец
Избегайте соблазна произнесения сакраментальной фразы "я же говорил", даже если вы действительно говорили. Люди имеют право совершать ошибки.
Близнецы
Сегодня вас ожидает большой сюрприз. Если говорить о нем дальше, то он уже не будет таковым, потому - замолкаю.
Рак
Сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск, хотя здравый смысл будет бубнить, что этого делать не стоит. Подобные желания сдерживать опасно, только не выходите за рамки закона.
Лев
Сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется - скорее уж он будет вынужден догонять вас. Постарайтесь утилизовать эту энергию в светлое время суток, если вы сохраните ее до вечера, вам трудно будет заснуть.
Дева
Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.
Весы
Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть.
Скорпион
Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
Стрелец
Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.
Козерог
Сегодня к вам будут относится как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
Водолей
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
Рыбы
Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.