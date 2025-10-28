Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 октября

Сегодня вы будете непоседой в лучшем смысле этого слова. Вполне возможно, что кому-то достанется от вас за небрежность и нерасторопность, но в основном, ваше настроение не должно вызывать отрицательных эмоций ни у вас самого, ни у окружающих.