Рождество уже не за горами? Каждый шестой латвиец планирует потратить на подарки более 200 евро

В этом году, как и в прошлом, наибольший стресс у людей вызывает поиск подарков (34%). Однако в этом году люди меньше беспокоятся о покупке подарков и расходах, связанных с праздниками – в этом году этим обеспокоены 30% респондентов по сравнению с 34% в прошлом году. Как и в прошлом году, наибольшую финансовую нагрузку испытывают молодые люди – 40% жителей в возрасте от 18 до 29 лет указали на стресс, вызванный расходами, по сравнению с 20% респондентов в возрасте 50 лет и старше.