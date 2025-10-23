Рождество уже не за горами? Каждый шестой латвиец планирует потратить на подарки более 200 евро
Почти половина жителей Латвии (44%) ожидает, что их расходы на это Рождество останутся по сравнению с прошлым годом неизменными. Хотя большинство респондентов планируют уделить основное внимание подаркам и потратить на них немного больше в этом году, другие предусматривают большие расходы на еду, готовясь встретить праздник с семьёй и друзьями.
"По сравнению с прошлым годом, более половины (53%) жителей Латвии в целом планируют потратить на это Рождество примерно столько же, сколько и в прошлом году, а четверть ещё не определилась. Половина опрошенных по-прежнему главное внимание уделит подаркам, и многие решили оставить свой рождественский бюджет неизменным, сосредоточившись преимущественно на подарках и сократив при этом покупки менее важных товаров", - говорит руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.
Бюджет на рождественские подарки немного увеличился
Оглядываясь на прошлый год, почти половина (44%) жителей Латвии говорят, что им удалось уложиться в запланированный рождественский бюджет, а каждый пятый (19%) респондент превысил этот бюджет. Лучше всего контролируют свой бюджет респонденты старшего возраста: примерно половине населения в этой группе удалось уложиться в запланированные расходы, в то время как четверть молодых людей превысили бюджет.
Данные показывают, что в этом году жители Латвии планируют потратить на рождественские подарки столько же, сколько и в 2024 году, но немного выросло число тех, кто планирует выделить на подарки больше, - доля людей, планирующих потратить на подарки более 200 евро, увеличилась с 13% до 16%. Чаще всего жители Латвии по-прежнему планируют потратить на подарки от 91 до 100 евро (19%). Больше тратят на рождественские подарки жители двух других стран Балтии – 25% эстонцев и 24% литовцев в этом году выразили готовность потратить более 200 евро.
"Рождество по-прежнему остаётся важным праздником в Латвии, и, как показывают данные, люди с радостью следуют традиции дарить подарки. Мы заметили, что всё большая часть людей начинают готовиться к этому празднику заблаговременно, что помогает им сбалансировать свои финансы и получить больше времени для выполнения всех необходимых дел. Такое своевременное планирование позитивно, поскольку помогает принимать продуманные и осознанные решения с долгосрочной ценностью, обеспечивает душевное спокойствие, содержательное и спокойное празднование", - говорит Гринбергс.
Небольшие бюджеты на покупку подарков встречаются всё реже, но привычки в расходах различаются в зависимости от возрастной группы. Наиболее щедры молодые люди (18–29 лет), и почти каждый пятый в этой возрастной группе планирует потратить на подарки более 200 евро. В свою очередь, респонденты в возрасте от 60 до 74 лет по-прежнему более осторожны и часто тратят на подарки менее 60 евро.
Наибольший стресс вызывают поиск подарков и расходы, связанные с праздниками
В этом году, как и в прошлом, наибольший стресс у людей вызывает поиск подарков (34%). Однако в этом году люди меньше беспокоятся о покупке подарков и расходах, связанных с праздниками – в этом году этим обеспокоены 30% респондентов по сравнению с 34% в прошлом году. Как и в прошлом году, наибольшую финансовую нагрузку испытывают молодые люди – 40% жителей в возрасте от 18 до 29 лет указали на стресс, вызванный расходами, по сравнению с 20% респондентов в возрасте 50 лет и старше.
Онлайн-опрос по заказу IKEA проводила компания Norstat в сентябре 2025 года. В опросе приняли участие 1048 жителей Латвии.