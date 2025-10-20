Неизвестная Чехия: 8 развлечений для тех, кто устал от замков
Хотя наши туристы уже довольно неплохо изучили Чехию, едут они, в основном, по одним и тем же маршрутам — Прага, Карлштейн, Кутна гора, Карловы Вары… Мы же приглашаем вас в настоящую глубинку Чехии — край Градец-Кралове (Hradec Králové), где вас ждет ударная доза положительных эмоций и ярких впечатлений. Если вы любите природу, физическую активность на свежем воздухе и при этом являетесь фанатом пива — это место точно для вас.
Название Градец-Кралове (так называется не только край, но и его главный город) переводится «Город Королевы». Согласно одной из легенд, свое название он получил благодаря тому, что некогда был приданным принцессы. По другой версии, в течение нескольких столетий он служил резиденцией вдовствующих чешских королев. Здесь было спокойно и безопасно: леса, горы, реки, маленькие уютные городки. И все это — всего в 100 километрах от Праги.
Не знаю, как коротали время вдовствующие королевы, но современному туристу здесь есть, чем заняться — отлично оборудованные горнолыжные курорты, национальные парки, масса возможностей для пешеходного, велосипедного, водного туризма, замки, крепости… Впрочем, на сей раз обойдемся без замков — их хватает и в других регионах Чехии.
1. Романтичное болото и чешская Фудзияма
На территории края Градец-Кралове множество природных достопримечательностей. Главная из них — Крконошский национальный парк, в котором существует настоящая мозаика горных экосистем. Поднимитесь на Черную гору (Černa hora) на фуникулере — вокруг роскошные виды с лесами и лугами. А наверху вас неожиданно встретит… болото, очень похожее на наше Кемери, только в окружении гор. На заднем плане — гора Снежка (Sněžka) в виде пирамиды, красивая, как Фудзияма. Это высшая точка Чехии, 1603 м над уровнем моря.
2. Вниз с горы — с ветерком
На горнолыжном курорте Černa hora я впервые опробовала новое для себя средство передвижения — «колобежку». По-английски его называют «скутером», но по-русски это, скорее, «самокат», потому что у него нет ни мотора, ни педалей, одни только тормоза. Используется для спуска с горы по серпантину — средство катится по инерции сверху вниз, а ты лишь слегка притормаживаешь, чтобы не вылететь с трассы. На самом деле, ничего сложного. Если есть хоть малейшие навыки езды на велосипеде — справитесь.
3. Прогулка над деревьями
Это футуристическое сооружение в виде перевернутого колокольчика — пешеходная башня в местечке Янске Лазне (Jánské Lázně). Называется этот познавательный аттракцион — «Дорога над вершинами деревьев» (Stezka korunami stromů). Путь по спирали наверх занимает минут 15-20, а если с дополнительными развлечениями (прыжки в сетке, фотографирование на прозрачном полу, разглядывание окрестностей в бинокль), то и час. Вниз можно спуститься тем же маршрутом, а можно в 20 раз быстрее — по трубе, как в аквапарке. На вершине башни влюбленные парочки оставляют замочки. Кстати, форма колокольчика у этого объекта неслучайна — именно этот цветок является фирменным растением Крконошского национального парка.
4. Отель, как из триллера
В отеле Bouda Mama хорошо снимать фильмы ужасов про туристов, которые оказались заблокированы в горах во время непогоды. Особенно романтично здесь зимой, когда все вокруг занесено снегом. Но и в зеленое время года виды здесь потрясающие. Добраться сюда можно только на специальном транспорте, который предоставляет отель. Свою машину придется оставить у подножия горы. Сам отель довольно скромный, зато с отличным спа. А главное — тут есть собственная пивоварня! Кстати, к Будде название отеля не имеет никакого отношения. По-чешски Bouda — это «хижина».
5. Город в скалах
Одно из самых впечатляющих мест не только в этом регионе, но и во всей Чехии — Праховские скалы (Prachovske skály). Они находятся в живописном природном заповеднике, который полностью оправдывает своё название «Чешский рай». Необычайно прекрасная природа, сказочный лес, величественные скалы и воздух, который хочется увезти домой в качестве сувенира. Для туристов предлагаются несколько маршрутов разной сложности. Здесь не обязательно быть альпинистом. В скалах вырублены ступеньки и есть поручни — передвигаться легко и просто, за что на входе берут 150 крон (6 евро). Кое-где приходится протискиваться в узких «мышиных ходах», но это даже повышает самооценку: не застрял — значит, пока в форме.
6. Детский рай
Рядом с Праховскими скалами есть маленький городк Йичин (Jičín). Здесь жил детский писатель Вацлав Чтвртек, на чьих книжках выросло не одно поколение чехов. В сентябре здесь проходит пятидневный детский праздник, когда весь город переодевается в сказочных героев. Больше всего меня поразили местные детские аттракционы. В эпоху глобализации, когда даже качели и карусели во всем мире выглядят одинаково, чехи умудряются сохранять свою самобытность.
7. Горное пиво
«Если пиво мешает работе, бросай к черту такую работу» — гласит народная мудрость. В Чехии пиво не мешает ничему, в том числе, здоровому образу жизни. С бокалом пива люди сидят в холле санатория (лечебного, между прочим, учреждения). Пивком разминаются после энергичной прогулки по национальному парку. И, разумеется, взобравшись на гору, они тоже пьют пиво. Высоту горы Снежка (1603 м) запомнить очень легко. Первые две цифры — это крепость местного пива. В этих горах даже есть специальный пивной маршрут по маленьким частным пивоварням: по мнению чехов, одно с другим отлично сочетается.
8. Отель с привидениями
Развлечение для тех, кто видел в своей жизни все, — отель в средневековом стиле Medieval Hotel Dětenice. Из освещения здесь только свечи. Вся мебель — в старинном духе. Вместо душа — лейка. Туалет замаскирован под деревянный уличный сортир. Никаких примет цивилизации вроде телевизора и кофемашины (правда, две электрические розетки в номере я все же нашла). Завтракать вы будете в ресторане с кладбищенским интерьером. По вечерам в коридоре слышно звяканье цепей и завывание привидений. При отеле есть своя пивоварня с музеем и корчма с вечерней шоу-программой (метание ножей, жонглирование факелами, танцы живота на столе, изгнание бесов). Одним словом, Диснейленд для взрослых. И недорого — 150 евро за ночь на двоих.