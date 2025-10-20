Неизвестная Чехия: 8 развлечений для тех, кто устал от замков

Развлечение для тех, кто видел в своей жизни все, — отель в средневековом стиле Medieval Hotel Dětenice. Из освещения здесь только свечи. Вся мебель — в старинном духе. Вместо душа — лейка. Туалет замаскирован под деревянный уличный сортир. Никаких примет цивилизации вроде телевизора и кофемашины (правда, две электрические розетки в номере я все же нашла). Завтракать вы будете в ресторане с кладбищенским интерьером. По вечерам в коридоре слышно звяканье цепей и завывание привидений. При отеле есть своя пивоварня с музеем и корчма с вечерней шоу-программой (метание ножей, жонглирование факелами, танцы живота на столе, изгнание бесов). Одним словом, Диснейленд для взрослых. И недорого — 150 евро за ночь на двоих.