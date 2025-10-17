Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не полагайтесь на хорошую память сегодня, ни на свою, ни на чью-либо еще. Вам либо придется плутать по городу, забыв адрес, либо вы попадете в неловкую ситуацию, запамятовав имя собеседника. В любом случае, лучше все записывать.
Телец
Сегодня не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть использовано против вас.
Близнецы
Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
Рак
Попробуйте сегодня что-нибудь новенькое, все равно в какой области, а можно во всех сразу. Вдруг что путное получится?
Лев
Несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время, это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
Дева
Высказывайте свое мнение абсолютно искренне - это сегодня будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и их деятельности.
Весы
Сегодня вы будете опасным человеком. В своем стремлении к осуществлению мечты вы не будете особенно церемониться с тем, что попытается преградить ваш путь. Постарайтесь никого не покалечить.
Скорпион
Сегодня вам предстоит немало поработать языком и ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок, слишком уж о многом придется беседовать.
Стрелец
Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.
Козерог
Сегодня вы будете горячи и несдержанны. Постарайтесь, по крайней мере, никого не покалечить в порыве пламенного гнева.
Водолей
Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.
Рыбы
Пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы не иметь необходимости надрывать пупок и сегодня. Если вы не можете расслабиться в достаточной мере, просто сбавьте темп.