Тенденции в дизайне кухни: эксперт по интерьеру рассказывает, во что стоит инвестировать, а от чего лучше отказаться

До недавнего времени многофункциональная мебель на кухнях встречалась редко. Сегодня она стала необходимым элементом для того, чтобы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, особенно в небольших квартирах. "Подвижные элементы, складные поверхности и предметы, выполняющие несколько функций, помогают превратить кухню в действительно адаптируемое пространство. Это может быть дополнительная рабочая поверхность, которая одновременно служит обеденной зоной, мобильные кухонные островки или компактная тележка, чтобы хранить под рукой все необходимое. Такие решения позволяют легко переключаться с приготовления пищи на работу или общение. Трансформируемая мебель дает возможность менять кухню, не перегружая пространство", - отмечает Римкус.