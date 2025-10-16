Тенденции в дизайне кухни: эксперт по интерьеру рассказывает, во что стоит инвестировать, а от чего лучше отказаться
Кухня уже давно перестала быть местом только для приготовления еды - сегодня это пространство, где проходит повседневная жизнь. Здесь мы не только едим, но и работаем, делаем домашние задания, занимаемся хобби, поэтому дизайн кухни становится все более гибким, функциональным и лаконичным, отражая стиль жизни и современные потребности в планировании интерьера. Дизайнер интерьеров IKEA рассказывает о новейших тенденциях в оформлении кухни, советуя, что стоит обновить, а что останется актуальным и востребованным еще долгое время.
Кухня - новое пространство для жизни
По мере того как жизнь становится все более гибкой и ориентированной на дом, меняется и роль кухни. "Кухня превратилась в жилое пространство, которое "работает" весь день. Она больше не отделена от остального дома, а тесно связана с тем, как люди работают, отдыхают и проводят время вместе", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
По словам дизайнера, сегодня люди хотят, чтобы их кухня была комфортной и легко адаптировалась под разные нужды, при этом сохраняя лаконичное оформление. "Такой подход к повседневному быту формирует новое мышление в дизайне - с акцентом на функциональность и универсальность пространства", - добавляет Римкус.
С фокусом на чистые линии и закрытые системы хранения
В 2025 году дизайн кухонь сосредоточен на умном и гибком пространстве и такой его организации, которая помогает поддерживать порядок и функциональность. Поэтому в центре внимания - чистые линии и скрытые системы хранения, а громоздкая, отдельно стоящая техника и темная, тяжелая деревянная отделка постепенно уходят в прошлое. Аналогичным образом открытые полки все чаще заменяются закрытыми шкафами, чтобы сохранять аккуратный внешний вид и свести к минимуму визуальный беспорядок.
"В этом году матовые и полуматовые поверхности заметно вытесняют глянцевые. Эта тенденция связана не только с практичностью, но и с желанием создать более мягкую, изысканную атмосферу, особенно в открытых кухнях, объединенных с гостиной или столовой", - отмечает Римкус.
По-прежнему остаются популярными кухонные фартуки из плитки и техника из нержавеющей стали, так как они помогают сохранить чистоту линий, практичность и легко сочетаются с новыми тенденциями.
В дизайн входят мягкие оттенки
Смелые эксперименты с цветом на кухне в ближайшее время не предвидятся - в дизайне все еще преобладает нейтральная палитра, а лидирующие позиции занимает белый цвет, который создает классический образ и обеспечивает долговечность интерьера.
Однако можно заметить, что в этом году все чаще в оформлении кухни появляются спокойные оттенки - пудровый голубой, теплый молочный и мягкий зеленый, которые придают помещению уют. Эти цвета особенно гармонично смотрятся на матовых и полуматовых поверхностях, усиливая ощущение тепла и покоя. Также они прекрасно сочетаются с натуральным деревом, которое остается популярным материалом благодаря своей прочности и естественной теплоте.
"Поскольку кухня все больше становится центром повседневной жизни, яркие цвета и индивидуальные акценты появляются в мелких деталях - в декоре, личных предметах или настенных украшениях, а не за счет яркого цвета всей кухонной мебели", - поясняет Римкус.
Многофункциональность берет верх над количеством
До недавнего времени многофункциональная мебель на кухнях встречалась редко. Сегодня она стала необходимым элементом для того, чтобы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр, особенно в небольших квартирах. "Подвижные элементы, складные поверхности и предметы, выполняющие несколько функций, помогают превратить кухню в действительно адаптируемое пространство. Это может быть дополнительная рабочая поверхность, которая одновременно служит обеденной зоной, мобильные кухонные островки или компактная тележка, чтобы хранить под рукой все необходимое. Такие решения позволяют легко переключаться с приготовления пищи на работу или общение. Трансформируемая мебель дает возможность менять кухню, не перегружая пространство", - отмечает Римкус.
Решения для устойчивости
Как отмечает дизайнер интерьеров IKEA, принципы устойчивого развития уже несколько лет являются важной частью дизайна кухни, и эта тенденция будет развиваться и дальше.
"Устойчивая кухня - это не только выбор материалов, но и продуманная планировка, которая делает повседневную жизнь проще и помогает снизить количество отходов. Такой подход находит отражение в повышенном внимании к долговечности предметов и их эффективности. Например, все более популярными становятся энергоэффективная техника и смесители с аэраторами, которые помогают уменьшить потребление воды и сэкономить", - отмечает Римкус.
Еще одно заметное изменение - неотъемлемой частью дизайна кухни становятся умные системы обращения с отходами. Встроенные решения для компостирования и современные системы сортировки мусора теперь интегрируются непосредственно в шкафчики, делая устойчивость не только практичной, но и естественной частью повседневной жизни.