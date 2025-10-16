Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 16 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме.
Телец
Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.
Близнецы
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
Рак
Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.
Лев
Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае, вас заедят сомнения.
Дева
Сегодня вы можете оказаться несколько более уязвимым, чем обычно. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты - вы пострадаете в них куда больше, чем другие участники.
Весы
Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя, это конечно от лица зависит...
Скорпион
Сегодня небольшое умственное усилие - и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм.
Стрелец
Сегодня вам придется забыть о гордости и попросить о помощи или, хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
Козерог
Сегодня вам придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте надлежащий за ними уход, как бы не перегрелись.
Водолей
Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое. Инстинктивно ища это что-то, вы можете повести себя так, что многие удивятся.
Рыбы
Как известно, война - ерунда, главное - маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.