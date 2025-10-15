Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 15 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Это не самое творческое состояние. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить вы удивитесь, как вас могли втянуть в такую авантюру, да поздно будет.
Телец
Вы стремитесь следовать сразу во всех направлениях и искренне удивлены тем, что это не слишком хорошо получается. Придется чем-то пожертвовать, установите приоритеты.
Близнецы
Самые замечательные открытия, как известно, рождаются на стыке различных наук. Сегодня вы сможете добиться чего-то совершенно необыкновенного, если примете этот факт к сведению.
Рак
Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Со своими еще можно как-то разобраться, а остальные сегодня будут особенно сумасшедшими.
Лев
Постарайтесь сегодня не показывать никому свою спину. Это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле этого слова.
Дева
Постарайтесь не спешить с принятием решений сегодня. Ситуация еще не достигла в своем развитии той точки, когда вам следует выступить со своей партией.
Весы
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.
Скорпион
Вам кто-то звонил? Не ленитесь ответить на звонок. Во-первых это скорее всего окажется важным для вас, а во-вторых, не отвечать - просто невежливо.
Стрелец
Сегодняшний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которую вы столь долго собирали, вот-вот развалиться, и вам придется если не приступить к решению этих вопросов, то по крайней мере переложить их в другом порядке.
Козерог
Плюньте на то, что вы "должны" делать (если, конечно, вас не расстреляют за это на месте) и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.
Водолей
Сегодня вы будете одним из лучших представителей человечества, преисполненным лучшими чувствами к остальным его представителям. Только никому об этом не говорите, обидятся.
Рыбы
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.