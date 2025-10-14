4 знака зодиака получат долгожданные благословения от Вселенной

Для Рыб этот день — волшебный. Ваша интуиция будет работать на пределе. Вы словно ощутите, что кто-то ведёт вас за руку — тонко, нежно, но уверенно. Не сопротивляйтесь знакам. Доверьтесь чувствам, даже если логика говорит обратное. Благословение придёт, когда вы решитесь на шаг, который давно откладывали. Вселенная ждёт, когда вы проявите смелость — и наградит вас вдохновением, успехом и ощущением, что вы всё сделали правильно.