Дизайнер Лена Лумельски: "Моде нужны стойкие оловянные солдатики"

Да, я помню какие-то дубленки, “варенки”… Но для нашей семьи, которая жила очень скромно, если не сказать бедно, все это было недостижимой роскошью. Ничего фирменного мне в детстве не перепадало. Что-то шила и вязала мама, что-то доставалось от двоюродных братьев - но это была одежда для мальчиков, а я так мечтала о красивых платьях!.. К тому моменту, когда я решила стать дизайнером моды, ни одной фирменной вещи в руках я еще не держала. Сейчас молодому поколению трудно объяснить, что в Советском Союзе все шили и вязали не потому, что увлекались рукоделием, а потому что у людей просто не было доступа к хорошим вещам. При этом ходить в самосшитом считалось стыдным, поэтому люди старательно это скрывали, выдавая за фирменное. Сейчас-то я понимаю всю ценность индивидуального пошива и ручной работы. Смотрю на фотографии времен маминой молодости и вижу, насколько хорошо она тогда была одета. А теперь мама живет в Германии и одевается, как среднестатистическая немка, - джинсики, кроссовочки… Я ей все время предлагаю: “Давай сделаем тебе что-нибудь поинтереснее”. А она отвечает: “Зачем? Здесь так не принято, здесь такое не носят”.