Радиолог: "У каждого пациента можно найти какое-нибудь образование"
Все знают: чтобы предотвратить злокачественное заболевание, необходимо вовремя проходить обследования. Радиолог Каспар Степанов рассказывает, что при диагностике у каждого можно что-то обнаружить, вопрос только в том — является ли образование доброкачественным или злокачественным.
Говоря о своевременной диагностике заболеваний и о том, что в Латвии одним из главных причин смерти по-прежнему является рак, в передаче "Ārsts atbild" на TV24 Степанов подчеркивает, что важно быть ответственным и проходить оплачиваемые государством скрининги. Радиолог рассказывает, что у каждого пациента при диагностике можно что-то обнаружить.
"Совершенно у каждого — что-то доброкачественное, что не имеет клинического значения". Самое главное при обнаружении образования — понять, какое оно: доброкачественное или злокачественное. И это можно определить уже с помощью сонографии. "Образования различаются по внешнему виду. Например, доброкачественная киста имеет очень тонкие стенки, там нет никаких изменений, она содержит только жидкость. Но если киста имеет признаки злокачественного образования, в ней есть ткани, которые снабжаются кровью. Мы можем их измерить, провести эластографию. Доброкачественное образование часто бывает мягче, злокачественное — тверже. Сопоставляя клиническую картину и анамнез пациента, историю заболевания, мы приходим к выводу", — объясняет врач.