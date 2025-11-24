Радиолог: "У каждого пациента можно найти какое-нибудь образование"

"Совершенно у каждого — что-то доброкачественное, что не имеет клинического значения". Самое главное при обнаружении образования — понять, какое оно: доброкачественное или злокачественное. И это можно определить уже с помощью сонографии. "Образования различаются по внешнему виду. Например, доброкачественная киста имеет очень тонкие стенки, там нет никаких изменений, она содержит только жидкость. Но если киста имеет признаки злокачественного образования, в ней есть ткани, которые снабжаются кровью. Мы можем их измерить, провести эластографию. Доброкачественное образование часто бывает мягче, злокачественное — тверже. Сопоставляя клиническую картину и анамнез пациента, историю заболевания, мы приходим к выводу", — объясняет врач.