Сегодня 19:45
Концертный зал Latvija объявил новый сезон и открыл продажу абонементов
С понедельника, 24 ноября, можно приобрести новый абонемент концертного зала Latvija. В него входят шесть концертов первой половины 2026 года — от юбилея Раймонда Паулса до премьер и выступлений ведущих музыкантов.
Покупатели абонемента смогут попасть на 90-летний юбилейный концерт Маэстро Раймонда Паулса, услышать премьеру нового альбома органистки Иветы Апкалны, насладиться совместной программой пианиста Рейниса Зариньша, хора Latvija и Мариса Сирмайса, а также — услышать «Страсти по Иоанну» Арво Пярта, Галаконцерт Латвийской национальной оперы и премьеру нового сочинения Криста Аузниекса в исполнении Марка Бушкова и оркестра Sinfonietta Rīga, где за пульт последний раз выйдет Нормунд Шне.
Концерты абонемента:
- 10.01 18:00 — концерт к 90-летию Раймонда Паулса
- 21.02 17:00 — органистка Ивета Апкална
- 14.03 17:00 — «Vēstules»: совместная программа Рейниса Зариньша, хора Latvija и Мариса Сирмайса
- 03.04 18:00 — «Страсти по Иоанну» Арво Пярта
- 19.04 16:00 — Галаконцерт ЛНО
- 21.05 19:00 — «Bezgalīgi mirdzošs ceļš»: Марк Бушков, оркестр Sinfonietta Rīga, Нормунд Шне.
Абонементы доступны в сети Biļešu paradīze до 5 января 2026 года.