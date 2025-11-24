Концертный зал Latvija объявил новый сезон и открыл продажу абонементов

Покупатели абонемента смогут попасть на 90-летний юбилейный концерт Маэстро Раймонда Паулса, услышать премьеру нового альбома органистки Иветы Апкалны, насладиться совместной программой пианиста Рейниса Зариньша, хора Latvija и Мариса Сирмайса, а также — услышать «Страсти по Иоанну» Арво Пярта, Галаконцерт Латвийской национальной оперы и премьеру нового сочинения Криста Аузниекса в исполнении Марка Бушкова и оркестра Sinfonietta Rīga, где за пульт последний раз выйдет Нормунд Шне.