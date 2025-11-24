Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные

Представитель горнолыжной трассы Gaiziņkalns Юрис Страдиньш сообщил, что в последние годы сезон начинают с подготовки одной трассы. Сейчас работа идет над основной трассой, и если мороз сохранится, снег будут пускать и на другие участки. Он отметил, что пять лет назад снег при -3 градусах не пускали, однако сейчас приходится работать с тем, что есть. Процесс идёт медленнее, но количество снега постепенно увеличивается. Снег планируют пускать до четверга, 27 ноября, а дальнейшие действия будут зависеть от погодных прогнозов. После следующего цикла напуска снега будет ясно, удастся ли подготовить всю трассу и открыть её для посетителей, или будет открыта только основная часть. Все зависит от температуры воздуха.