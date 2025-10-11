Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные особи, к вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
Телец
Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать это добровольно - подождите, еще не время.
Близнецы
Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь, все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий.
Рак
Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.
Лев
Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах, попозже.
Дева
Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
Весы
Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.
Скорпион
Вы уже и так знаете достаточно много. Чем больше мелких подробностей по интересующему вас вопросу вы накопаете, тем труднее вам будет его осмыслить. Сегодня вы можете вполне доверять интуиции.
Стрелец
Вы были несколько неаккуратны и теперь вынуждены будете напрягать все силы, чтобы справится с поставленной перед вами задачей. Это вполне возможно, хотя и не легко, впредь же будьте осторожнее, раздавая обещания.
Козерог
Не стоит недооценивать инструкции, особенно если вы уже расписались, что с ними ознакомлены. И уж тем более не стоит их нарушать. Сегодня даже улицу лучше переходить только на зеленый свет.
Водолей
Будьте готовы к внезапным поворотам фортуны. Сегодня вам представится возможность поймать ее за хвост. Возможно, какие-то старые дела придется отложить, чтобы все силы бросить на воплощение в жизнь свежей идеи.
Рыбы
Сегодняшний день может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное.