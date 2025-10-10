Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее, в результате чего может возникнуть идея, которая на первый взгляд хоть и покажется диковатой, но будет стоить осуществления.
Телец
Наслаждайтесь гармоничными отношениями в семье. Если же таковых почему-то не наблюдается, то сегодня самый подходящий день для того, чтобы первому сделать шаг к их налаживанию.
Близнецы
Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но сегодняшний - просто необходимо.
Рак
Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
Лев
Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но большинству окружающих.
Дева
Сегодня изменить настроение вам будет столь же легко, как и переодеться. Остается лишь надеяться, что, если не в одежде, так хоть в настроении, вы предпочтете светлые тона.
Весы
Будучи уверены в собственной правоте, вы сегодня можете натворить рекордное количество глупостей. Прислушайтесь к советам окружающих, возможно, они окажутся не такими уж дурацкими.
Скорпион
Сегодня все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение - в том числе.
Стрелец
Сегодня вам может показаться, что до момента, когда исполнится ваше желание, осталось всего несколько часов, и вы постараетесь побыстрее их убить. Не стоит этого делать - мало того, что вас будет ждать жестокое разочарование, вы еще и время потеряете.
Козерог
Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.
Водолей
Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
Рыбы
Не старайтесь найти причину для печали - не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить.