Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показать своего огорчения по этому поводу.
Телец
Сегодня не стоит опираться на личные связи, они могут подвести. Постарайтесь не оглашать свои планы - сглазят непременно.
Близнецы
Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.
Рак
Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Лев
Вы собираетесь сказку сделать былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, нестрашную.
Дева
Сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций. Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. Назавтра вы сможете найти этим же деньгам куда лучшее применение.
Весы
Сегодня вам уже не удастся сохранить столь любимый вами неторопливый темп. Обстоятельства заставят вас провертеться весь день, не давая ни минуты на отдых.
Скорпион
Легкий беспорядок рискует превратиться в совсем не легкий. Лучше быть готовым к тому, что придется принимать меры по его ликвидации. Впрочем, все не так страшно, как кажется.
Стрелец
Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
Козерог
Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят, и не стесняться признать собственную неправоту. Никакой доблести в упрямстве нет.
Водолей
Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить.
Рыбы
Сегодня, сколь бы ни блистательны были ваши действия, на каждое из них найдется особо вредная внешняя сила, которая аннулирует ваши усилия. Этот день вообще будет не слишком удачен.