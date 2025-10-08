Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.
Телец
Сегодня находиться в непосредственной близости от вашей особы будет до крайности тяжело. Тем немногим, которые выдержат это испытание, придется проявить немалое терпение. Зато вы сможете узнать, кому из близких вы наиболее дороги.
Близнецы
Не давайте воли своему воображению сегодня, иначе это может обернуться околопараноидальным состоянием организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.
Рак
Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил - успех вам обеспечен.
Лев
Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное - не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно.
Дева
День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
Весы
Сегодня вы можете поймать себя на ощущении, что вы не хотите, чтобы этот день кончался. Хороший, надо думать, день будет.
Скорпион
Сегодня вы можете позволить себе вытворять что угодно - все будет к месту и вовремя. Однако не стоит слишком увлекаться, ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
Стрелец
Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.
Козерог
Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.
Водолей
Сегодня что-то важное и, возможно, давно вами ожидаемое должно случится именно в том момент, когда вас не окажется рядом. Постарайтесь не омрачать радость остальным плохо скрытым разочарованием.
Рыбы
Вам сегодня будет предоставлено слишком много возможностей. Смутитесь ли вы, обрадуетесь ли - в любом случае вам захочется оттянуть момент принятия окончательного решения. Однако следует поторопиться, кое-что вы можете упустить.