Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 октября

Для некоторых людей потребность высказаться превышает даже надобность в наличии внимательного и сочувствующего слушателя. Вам сегодня предстоит долгий и весьма утомительный разговор подобного характера, причем вам не дадут вставить ни единого слова. И не пытайтесь с этим бороться, единственное, что от вас требуется - не зевать в лицо собеседнику.