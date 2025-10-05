Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Время веселиться! Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на завтра.
Телец
Сегодня вы вряд ли добьетесь признания. Похвалите себя сами, не стоит ждать милости от окружающих.
Близнецы
Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
Рак
Сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
Лев
Если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
Дева
Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.
Весы
Постоянство - опасная иллюзия. Будьте готовы к переменам, они вполне могут произойти сегодня.
Скорпион
Проведите сегодня хотя бы пару часов вне дома. Ваша аура разрастется до неимоверных размеров, ее стоит расправить и проветрить на просторе.
Стрелец
Сегодня вас будет снедать дух соревнования. Поэтому день этот, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
Козерог
Сегодня ваша внутренняя сила будет столь велика, что она могла бы вызвать материализацию чувственных идей, если бы вы умели приложить ея в нужном направлении. Доверяйте предчувствиям, сегодня они вам не солгут.
Водолей
Вам кажется, что вы смогли отодвинуть рамки дозволенного, но это не так. Они могут лишь сомкнуться вокруг вас еще более плотным кольцом. Сегодня вам не стоит идти на риск, даже самый минимальный.
Рыбы
Энергии, вами сегодня излучаемой, хватит, чтобы заменить пару электростанций. Однако решить занимающую вас проблему не удастся, пока вы не решитесь попробовать какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход.