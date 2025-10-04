Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 октября

Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.