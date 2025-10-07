Велогонщик Кристс Нейландс: Анализ данных в спорте стал чрезвычайно важным
Велогонщик Кристс Нейландс: Анализ данных в спорте стал чрезвычайно важнымКристс Нейландс – один из самых талантливых латвийских велогонщиков, уже более десяти лет выступающий на профессиональном уровне. Он также входит в число немногих спортсменов из Латвии, которым выпала возможность неоднократно участвовать в престижной гонке Tour de France. В этом интервью Кристс рассказывает о том, как изменился велоспорт за последние годы и какое значение приобрели такие умные устройства, как, например, Huawei GT 6, позволяющие точно анализировать данные тренировок и восстановления.
Как бы ты охарактеризовал главное отличие велоспорта 10 лет назад и сегодня?
Велоспорт сильно изменился. Экипировка постоянно совершенствуется, всё направлено на повышение скорости. Особую роль стал играть анализ данных, который раньше почти не использовался. Сегодня спортсмен может обращать внимание на множество деталей, помогающих выйти на новый уровень. Общий уровень очень вырос. Молодые ребята уже с 18 лет получают тот же инвентарь и устройства, что и профессионалы, проводят сборы в горах и часто выступают за юниорские команды развития. В мои 18 лет у меня не было таких возможностей – был только велосипед и шоссе для тренировок.
Можно ли сказать, что интуитивные тренировки превратились в тренировки, основанные на данных?
Определённо. Сегодня большая часть тренировочного процесса строится на данных. Конечно, спортсмену всё равно нужно чувствовать свой организм и уметь сказать себе «стоп», если самочувствие плохое. Но именно данные интересуют как самого спортсмена, так и тренеров с командами.
Какие показатели для тебя лично самые важные?
В велоспорте главным является мощность. Но не менее важно следить за пульсом, процессом восстановления и качеством сна. Мне нравится каждое утро проверять, каким был сон. К сожалению, не всегда результаты радуют – это сигнал о неполноценном отдыхе и восстановлении.
Были ли у тебя случаи, когда именно анализ данных помог избежать перегрузки или улучшить результат?
Да! Например, если несколько дней подряд сон плохой или пульс выше обычного, это сигнал о том, что нужен более щадящий режим. Если запланирована тяжёлая тренировка, её обычно переносят. Таким образом я не раз избегал болезней. По моему опыту, если я игнорировал данные и всё же выполнял тяжёлую тренировку, на следующий день был полностью «разбит».
А как обстоят дела в день соревнований?
В день гонки, если чувствую, что сон был плохим, я специально не смотрю данные, чтобы они не повлияли на психологическое состояние. Анализирую их уже после соревнований.
Как ты считаешь, комбинация «велосипед + умные часы» важна только для профессионалов или для всех?
Я думаю, что это важно абсолютно для всех. Сегодня, когда спорт настолько зависит от данных, даже любитель получает выгоду, если использует умные часы, такие как Huawei GT 6, или любое другое устройство для фиксации тренировок. Иногда это даже выглядит иронично – если тренировка нигде не зафиксирована, был ли вообще тренинг? Умные устройства позволяют видеть свой прогресс, анализировать результаты и ставить новые цели. Даже после короткой поездки всегда интересно посмотреть: с какой скоростью и где ехал, каким был пульс, сколько километров проехал. Кроме того, доступны приложения, где можно следить за результатами друзей и других велогонщиков. Это добавляет соревновательного духа, вдохновляет и мотивирует. Анализировать данные тоже увлекательно – видно, как со временем меняется форма и результаты. Важно также, чтобы умные устройства были качественными и могли соответствовать уровню спортсмена – как по точности, так и по надёжности. Я сам убедился, что Huawei GT 6 Pro очень точно отслеживает GPS, а его батарея держит до 21 дня.
Можешь описать, как выглядит повседневная жизнь профессионального велогонщика – тренировки, питание, восстановление?
Я выбрал тренировочную базу в Испании, в Жироне. Там хороший климат, горы и мягкие зимы. Во время сборов вся жизнь посвящена спорту – утром тренировка, потом восстановление. Очень важен рацион. В команде, которую я представляю, работают диетологи, присылающие планы питания, и моё меню им соответствует. Конечно, это добавляет хлопот жене, но она разделяет со мной этот образ жизни. По сути, сейчас вся моя жизнь, не только повседневность, подчинена спорту.