Черный лебедь как символ войны и разрушения: в галерее Театра Чехова - новая экспозиция

Эта экспозиция - приглашение к диалогу: как с произведением искусства, так и с самим собой. Она затрагивает глубокие экзистенциальные вопросы: как зарождается зло в человеке? Что может защитить наш разум и сердце от коллективного безумия? Как надежда и гуманизм могут возродиться в эпоху, когда миром овладевает тьма? Может ли черный лебедь - неожиданное, разрушительное событие - превратиться в феникса, символизирующего возрождение и свет?