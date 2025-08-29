Шесть Шерлоков на одной сцене: Театр Чехова готовит премьеру сезона для всей семьи
Детективное приключение для всей семьи - 1 сентября Театр Чехова представит новую постановку режиссера Сергея Голомазова "Шесть Шерлоков", в которой оживут многие из мотивов детективных рассказов Артура Конан Дойла.
В этом спектакле зрители отправятся в необычное путешествие по миру Шерлока Холмса - в калейдоскоп из шести детективных историй, в котором сочетаются как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты, открывая новую грань Холмса в каждом рассказе. Это будет игра-детектив для всей семьи, подходящая как для взрослых, так и для младшего поколения, в которой главную роль играет остроумие, логика и воображение.
"Шесть Шерлоков" - это спектакль, который побуждает размышлять, искать ключи к разгадке и следить за нарастающим напряжением, развивающемся в элегантной, стилистически утонченной сценической среде. Творческая команда вдохновлялась атмосферой Лондона конца XIX века - в сценографии, костюмах и свете оживает настроение характерное для детективных историй.
Творческая команда под руководством режиссера и автора сценической версии текста Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова, музыканта Людмилы Могилевской и автора инсценировки и переводчика Лины Овчинниковой.
В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российска, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардте, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16. Ближайшие спектакли: 01.09., 05.09., 06.09., 09.09., 26.09., 27.09., 26.10., 28.10. (12:00 и 19:00), 23.11., 25.11.
Спектакль "Шесть Шерлоков" - на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 12+