Шесть Шерлоков на одной сцене: Театр Чехова готовит премьеру сезона для всей семьи

В этом спектакле зрители отправятся в необычное путешествие по миру Шерлока Холмса - в калейдоскоп из шести детективных историй, в котором сочетаются как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты, открывая новую грань Холмса в каждом рассказе. Это будет игра-детектив для всей семьи, подходящая как для взрослых, так и для младшего поколения, в которой главную роль играет остроумие, логика и воображение.