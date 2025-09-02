ФОТО: в Рижском русском театре Михаила Чехова отметили премьеру детективной постановки "Шесть Шерлоков"

Спектакль «Шесть Шерлоков» – это путешествие по приключениям Шерлока Холмса, в котором сочетаются как хорошо известные, так и неожиданные и современные элементы. Необычным и интересным моментом является то, что в двух историях роль Шерлока Холмса исполняют актрисы – Вероника Плотникова и Екатерина Фролова; они доказывают, что суть легендарного сыщика не зависит от пола или внешности – она заключается в остроте ума, умении мыслить нестандартно и готовности искать истину.