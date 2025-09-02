Премьера спектакля "Шесть Шерлоков" в Театре им. Чехова
ФОТО: в Рижском русском театре Михаила Чехова отметили премьеру детективной постановки "Шесть Шерлоков"
1 сентября в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера игры в детектив для всей семьи «Шесть Шерлоков» — новой постановки режиссера Сергея Голомазова. Спектакль увлек зрителей в интригующее путешествие по миру детективных рассказов Артура Конан Дойла.
В день премьеры зал был полон зрителей разных поколений – пришли и семьи с детьми, и молодые люди, и опытные театрале. В честь Дня знаний в фойе театра был организован фотоуголок, перед спектаклем проводились интеллектуальные игры, а самых юных зрителей ждали небольшие сюрпризы.
Спектакль «Шесть Шерлоков» – это путешествие по приключениям Шерлока Холмса, в котором сочетаются как хорошо известные, так и неожиданные и современные элементы. Необычным и интересным моментом является то, что в двух историях роль Шерлока Холмса исполняют актрисы – Вероника Плотникова и Екатерина Фролова; они доказывают, что суть легендарного сыщика не зависит от пола или внешности – она заключается в остроте ума, умении мыслить нестандартно и готовности искать истину.
Творческая группа под руководством режиссера Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского, художника по свету Максима Устимова и музыканта Людмилы Могилевской; авторы инсценировки – Сергей Голомазов и Лина Овчинникова.
В спектакле заняты: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российская, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардт, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев, Грегор Байков.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте «Biļešu serviss», а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16. Ближайшие спектакли: 05.09., 06.09., 09.09., 26.09., 27.09., 26.10., 28.10. (в 12:00 и 19:00), 23.11.
Спектакль «Шесть Шерлоков» – на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках. Возрастное ограничение: 12+.