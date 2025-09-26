Опрос Yesyes.lv показал, как часто латыши занимаются сексом: самые сексуально активные – совсем не молодые

Мужчины также говорят, что не о чем беспокоиться, если у тебя есть прекрасная жена – с ней можно поговорить о чем угодно, ведь любимая выслушает любые предложения, фантазии, а может быть, даже воплотит их в жизнь. Часть латвийцев убеждены, что необходимо обсуждать со своей второй половинкой все, что их беспокоит – так, по их мнению, можно решить все сразу, пока мелочь не превратилась в серьезную проблему. А вот другие, наоборот, не верят в моногамные, долгосрочные отношения и считают, что один партнер не может удовлетворить все сексуальные желания.