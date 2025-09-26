Опрос Yesyes.lv показал, как часто латыши занимаются сексом: самые сексуально активные - совсем не молодые
Подавляющее большинство латвийцев оценивают свою сексуальную жизнь как хорошую или очень хорошую – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YesYes.lv. В нем латвийцы откровенно рассказали не только о своей удовлетворенности сексуальными отношениями. Участники опроса рассказали, как часто они занимаются сексом со своим партнером, среднюю продолжительность полового акта, сколько времени уделяют прелюдии. Они также согласились поделиться своими самыми большими страхами и рассказали, обсуждают ли они их со своим партнером. Итак, приоткроем завесу тайны и посмотрим, что латвийцы рассказали о своей сексуальной жизни.
Самые сексуально активные – латвийские женщины среднего возраста
Опрос показал, что чуть более трети латвийцев занимаются сексом 1–2 раза, почти столько же – 3–4 раза в неделю. Четверть опрошенных признались, что занимаются сексом еще реже – менее одного раза в неделю. И лишь десятая часть латвийцев может похвастаться тем, что занимается сексом более 5 раз в неделю.
Лидерами по сексуальной активности являются женщины и мужчины среднего возраста. Так, более половины женщин среднего возраста могут похвастаться тем, что занимаются сексом со своим партнером не менее трех раз, а иногда и пять и более раз в неделю. Треть мужчин среднего возраста также могут гордиться тем, что занимаются сексом 3–4 раза в неделю.
А вот молодежь в возрасте 18–25 лет демонстрирует совершенно другие тенденции и значительно отстает от латвийцев старшего поколения. Оказывается, именно латвийцы этого возраста занимаются сексом реже всего – менее одного раза в неделю. Такие тенденции сексуальной активности продемонстрировали четверть девушек и более трети молодых парней.
Молодежь лучше всего оценивает свою сексуальную жизнь
Опрос YesYes.lv показал, что большинство латвийцев довольны качеством своей сексуальной жизни. Большинство из них — 73% женщин и 70% мужчин — оценивают ее как хорошую или очень хорошую.
А вот разочарованных своей сексуальной жизнью совсем немного – только около десятой части женщин и мужчин.
Оказывается, самым качественным сексом наслаждаются молодые женщины и мужчины в возрасте 36–45 лет – большинство из них оценили свою интимную жизнь как очень хорошую.
Кроме того, похоже, что часть латвийцев даже с годами не позволяют страсти угаснуть. Более двух третей мужчин и женщин среднего возраста считают секс с партнерами очень хорошим.
Правда, если одни люди среднего возраста находятся на пике сексуального расцвета, другие, к сожалению, полностью разочарованы в сексуальной жизни. Примерно четверть мужчин в возрасте 45–55 лет плохо оценивают секс с партнершей.
Четверть латвийцев не беспокоит прелюдия
Латвийцы рассказали, сколько в среднем длится секс с партнером. Половина всех опрошенных признались, что чаще всего занимаются сексом со своим партнером 10–25 минут. Треть латвийцев любят длительный секс и утверждают, что чаще всего занимаются сексом дольше 25 минут. А пятая часть латвийцев предпочитает “быстрый секс” – на секс у них уходит всего 5–10 минут.
А какое место в сексуальной жизни латвийцев занимает прелюдия? Почти половина латвийцев занимаются ею 5–10 минут перед сексом. Около трети выбирают золотую середину – на прелюдию уделяют 10–25 минут. Меньшинство – всего 7% – уделяют прелюдии более 25 минут. А вот четверть опрошенных не придают прелюдии никакого значения и уделяют ей менее 5 минут.
Интересно, что хотя длительная прелюдия часто особенно ценится женщинами, более 25 минут ей готовы уделить мужчины в возрасте 26–35 лет. Между тем, женщины чаще всего уделяют прелюдии от 5 до 10 минут.
Еще более удивляют молодые женщины до 25 лет. Более трети, похоже, не могут дождаться, чтобы как можно скорее заняться сексом, а “поиграть” перед ним они склонны не более 5 минут.
Боятся не понравиться партнеру или не испытать эрекцию
Латвийцы согласились раскрыть и то, что их больше всего беспокоит в спальне. Так, например, одна женщина размышляет, получает ли она максимальное удовольствие и что нужно сделать, чтобы испытать еще более интенсивный оргазм.
Некоторых мужчин беспокоит размер их полового члена и то, что о нем подумают женщины. Другие боятся, что в момент интимной близости у них не будет эрекции.
Некоторые латвийцы переживают, что их партнерши не могут достичь вагинального оргазма во время секса. Подобные опасения разделяют и девушки: “Я боюсь, что не смогу удовлетворить своего партнера”.
Другие женщины признаются, что не всегда удается достичь оргазма, но хуже всего, если это не волнует вторую половину. Другие говорят и о других страхах.
“Меня беспокоит, что для моего партнера я интересна только физически”, – пишет одна девушка.
Мужчины также говорят, что не о чем беспокоиться, если у тебя есть прекрасная жена – с ней можно поговорить о чем угодно, ведь любимая выслушает любые предложения, фантазии, а может быть, даже воплотит их в жизнь. Часть латвийцев убеждены, что необходимо обсуждать со своей второй половинкой все, что их беспокоит – так, по их мнению, можно решить все сразу, пока мелочь не превратилась в серьезную проблему. А вот другие, наоборот, не верят в моногамные, долгосрочные отношения и считают, что один партнер не может удовлетворить все сексуальные желания.
“Я боюсь, что долгое время с одним партнером станет скучным”, — говорит один молодой мужчина.
В свою очередь, латвийские женщины боятся, что половой акт будет болезненным. Другие делятся опасениями, что их тело не будет достаточно привлекательным для партнера, особенно когда молодость начнет угасать. Другие переживают из-за того, что их либидо намного ниже, чем у их вторых половинок.
Треть женщин среднего возраста не говорят со своим партнером о сексе открыто
Какие бы страхи ни крутились в голове, очень важно поделиться ими со своим партнером. Столь же важно обсуждать возникающие проблемы. Но могут ли латвийцы открыто говорить со своими партнерами о сексе?
Две трети мужчин и женщин утверждают, что всегда могут открыто разговаривать со своим партнером. Треть опрошенных говорят, что об сексе могут открыто разговаривать только иногда. А вот примерно треть не могут открыто разговаривать о сексуальной жизни со своим партнером.
Опрос выявил интересную тенденцию. Оказывается, мужчины могут говорить о сексе со своими вторыми половинками гораздо более открыто, чем женщины. Так, например, примерно треть женщин среднего возраста не могут говорить со своими партнерами о некоторых вещах. В свою очередь, среди мужчин того же возраста, которые не могут открыто говорить о сексе со своими партнершами, абсолютное меньшинство.
Яркие различия видны и в других областях. Например, большинство молодых мужчин всегда открыто общаются со своими вторыми половинками. Между тем, примерно половина их сверстников считает, что некоторые вещи нужно держать при себе.
Можно ли действительно открыто говорить о сексе со своими вторыми половинками, особенно неуверенные в себе люди среднего возраста. Примерно половина людей этого возраста утверждают, что о сексе и интимной жизни с партнерами разговаривают только иногда.