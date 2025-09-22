"Бункер для богачей": сериал-матрешка от создателей "Бумажного дома" набирает популярность
«Бункер для богачей» (El refugio atómico) — это новый сериал от создателей «Бумажного дома», сочетающий апокалиптический триллер с классической семейной драмой на фоне ядерного апокалипсиса и роскошного подземного комплекса, где разворачиваются интриги, страсти и классовые конфликты.
В сериале «Бункер для богачей» состоятельные люди укрываются от ядерного апокалипсиса в условиях, напоминающих скорее пятизвездочный курорт. Создатели «Бумажного дома» открыто признают: они вновь собрали проверенные приемы, смешали их и представили новый проект.
Здесь присутствует жестокая классовая драма в духе «Игры в кальмара», стерильный минимализм «Платформы» и семейные конфликты, сравнимые с латиноамериканскими мыльными операми.
Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато создали декорации, напоминающие космический лайнер: стерильные коридоры, дизайнерские интерьеры и атмосфера холодной роскоши. На этом фоне разворачивается история о вине, классовом разделении и семейных ссорах — все то, что Netflix умеет преподносить эффектно.
Сюжет: грехи прошлого и замкнутые пространства
Главный герой Макс (Пау Симон) выходит из тюрьмы, где отбывал срок за аварию, унесшую жизнь его девушки. Внешний мир рушится: на пороге война, и семья затягивает его в подземный мегакомплекс Kimera Underground Park. Там его встречают новые соседи — родственники погибшей девушки. В итоге получаем классический испанский коктейль: вина, страсти, взаимной ненависти и длинных диалогов в тесных помещениях.
Бункер заполняют другие богатые семьи с собственными тайнами и счётами. В воздухе витает напряжение — не только из-за страха перед ядерной катастрофой. Противостояние между богачами и обслуживающим персоналом, странные игры организаторов во главе с Минервой (Мирен Ибаргурен), постоянные намёки на скрытые мотивы — всё это движет сюжет, хотя порой сценарий застревает в круговой драме.
Визуальный стиль и атмосфера
Netflix применил все свои технологические возможности: виртуальные продакшн-экраны, сложные декорации и HDR-изображение.
Съёмки проходили в Tres Cantos — огромном центре Netflix под Мадридом, где построили 7 тысяч квадратных метров бункера. На экране это выглядит дорого: металлический блеск, холодные оттенки, чёткая геометрия.
Визуальный язык напоминает смесь «Платформы» и «Чёрного зеркала» — красиво, тревожно и слегка стерильно.
Жанровые эксперименты
Алекс Пина называет проект «русской матрёшкой жанров»: сначала апокалиптический триллер, затем плавно переходящий в семейную мелодраму, а к середине — в гротескный социальный эксперимент.
Перемены тональности порой выглядят эффектно, но иногда сбивают ритм. В сериале есть ирония над богатыми, попытка критиковать их моральное разложение, а также элементы классической мыльной оперы — со слезами, изменами и драматичными признаниями.