"Бункер для богачей": сериал-матрешка от создателей "Бумажного дома" набирает популярность

Бункер заполняют другие богатые семьи с собственными тайнами и счётами. В воздухе витает напряжение — не только из-за страха перед ядерной катастрофой. Противостояние между богачами и обслуживающим персоналом, странные игры организаторов во главе с Минервой (Мирен Ибаргурен), постоянные намёки на скрытые мотивы — всё это движет сюжет, хотя порой сценарий застревает в круговой драме.