5 ошибок, которые убивают ваш гардероб: как правильно хранить одежду между сезонами

Ремни, шарфы, шапки и обувь часто откладываются на хранение в последний момент. Но эти аксессуары тоже заслуживают внимания. "Мы часто забываем об аксессуарах, но это вещи, которые порой имеют большую личную или сентиментальную ценность. Шарфы следует аккуратно складывать или скручивать и заворачивать в бумажное полотенце, облегчая их хранение. Шапки лучше всего хранить в коробках, чтобы они не потеряли форму. Если уделять аксессуарам такое же внимание, как и одежде, им будут обеспечены красота и функциональность из сезона в сезон", - говорит Римкус.