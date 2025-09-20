5 ошибок, которые убивают ваш гардероб: как правильно хранить одежду между сезонами
Когда на смену теплу приходит холодная погода, наши шкафы снова заполняются пальто, трикотажем, шарфами и сапогами, а летние платья и рубашки откладываются в сторону. При неправильном хранении одежды она может быть испорчена, доступное место используется неэффективно, а при наступлении весны может возникнуть дополнительный стресс. Чтобы облегчить сезонную смену гардероба, эксперт расскажет о пяти распространённых ошибках в хранении одежды и поделится советами, как их избежать.
Почистить одежду перед хранением
Нам может казаться, что, помещая одежду на длительное хранение без стирки или химчистки, мы не причиним ей вреда, но пятна и запахи могут въесться.
"Чистая одежда - это долговечная одежда. Даже невидимые следы пота, духов или масел для тела могут повредить волокна ткани, если одежда хранится месяцами. Всегда уделяйте время тому, чтобы освежить и почистить одежду перед тем, как убрать её на хранение. Это небольшое усилие, которое защитит и вашу ткань, и ваш кошелек", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Использование неподходящих материалов для хранения
Как отмечает Римкус, пластиковые пакеты могут задерживать влагу и вызывать появление плесени, поэтому для хранения одежды рекомендуется выбирать коробки с вентиляцией, дышащие тканевые мешки или решения из натуральных волокон. "Некоторые думают, что подойдёт любой пакет, но одежда часто изготавливается из волокон, которым необходимо "дышать", особенно если хранится шерсть или шёлк. Пластик душит такую одежду и способствует образованию конденсата, что может привести к плесени или пожелтению. Выбирайте коробки для хранения с вентиляцией или из натуральных материалов. Они бывают разных размеров и даже форм, чтобы соответствовать различным потребностям и местам", - говорит Римкус.
Переполненные коробки для хранения
Очень заманчиво упаковать как можно больше вещей в одну коробку, но переполнение коробок может привести к деформации одежды и тканей. "Если одежда плотно сжата, волокна постоянно находятся под давлением. Это может привести к образованию складок, которые очень трудно ликвидировать, или даже к повреждению структуры ткани. Лучше использовать несколько коробок и предоставить каждому предмету необходимое пространство", - советует специалист.
Можно и повесить одежду, особенно лёгкие летние платья или вязаные свитера - эти изделия лучше всего защитить, повесив их в чехлах для одежды. "Если вы дадите одежде место для "отдыха", она будет выглядеть свежей, а не "уставшей". Чтобы защитить одежду от износа, используйте широкие деревянные или тканевые вешалки и прокладывайте бумажные полотенца между слоями одежды", - советует руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Хранение в неправильном месте
Одежда на чердаках, в гаражах или подвалах может подвергаться воздействию неподходящих температур и влажности. "Ткани нуждаются в стабильных условиях хранения - сухости и прохладе и не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Сырой подвал или жаркий чердак могут повредить ткани быстрее, чем ожидалось. Например, кожа может потрескаться, а изделия из хлопка могут пропитаться запахами. По возможности храните сезонную одежду в жилых помещениях: под кроватью, на верхних полках шкафа или в плотно закрытых коробках", - говорит дизайнер интерьера. Очень удобно складывать небольшие вещи, например, бикини, в небольшие пакеты и убирать их в коробку для хранения, чтобы с наступлением тепла всё было легко найти.
Не забывать об аксессуарах
Ремни, шарфы, шапки и обувь часто откладываются на хранение в последний момент. Но эти аксессуары тоже заслуживают внимания. "Мы часто забываем об аксессуарах, но это вещи, которые порой имеют большую личную или сентиментальную ценность. Шарфы следует аккуратно складывать или скручивать и заворачивать в бумажное полотенце, облегчая их хранение. Шапки лучше всего хранить в коробках, чтобы они не потеряли форму. Если уделять аксессуарам такое же внимание, как и одежде, им будут обеспечены красота и функциональность из сезона в сезон", - говорит Римкус.