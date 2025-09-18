Этой осенью многие жители Латвии стали покидать страну. Куда именно едут?

Не все маршруты сохраняют осенью свою привлекательность. В Италию, Германию, Швецию и Великобританию латвийцы в сентябре и октябре ездят почти вдвое реже, чем в другие месяцы года. На это во многом влияют погодные условия: дождливые дни и более прохладный климат кажутся путешественникам менее соблазнительными, чем солнце Средиземноморья.