Этой осенью многие жители Латвии стали покидать страну. Куда именно едут?
Осенью многие латвийцы стараются продлить лето, отправляясь в путешествия за пределы страны: в сентябре и октябре поток латвийских туристов в Турцию возрастает вдвое, что делает её уверенным фаворитом осени. Об этом сообщает компания BALTA.
На втором месте — Греция, спрос на поездки туда выше на 50 % по сравнению с другими месяцами года. Тем временем несколько привычно популярных направлений, например Италия, становятся менее востребованными по сравнению с летом, тогда как Египет, напротив, превращается в фаворита латвийцев ближе к зиме.
Турция и Греция — продолжение лета
Главная причина, по которой путешественники осенью выбирают Турцию и Грецию, — это погода: если летом там стоит невыносимая жара, то в сентябре и октябре температура становится приятно тёплой и позволяет насладиться комфортным отпуском. Эти направления дают возможность продлить лето без зноя и усталости, которые вызывают экстремальные погодные условия.
«Туристы часто ищут возможность продлить лето, но при этом избежать экстремальной погоды. Турция и Греция в этом плане — идеальный выбор: там всё ещё тепло, но риск сильной жары уже не столь велик. Это делает путешествие и более удобным, и более безопасным», — объясняет BALTA.
Египет — скорее зимнее направление
Хотя Египет остаётся одним из самых популярных мест отдыха у латвийцев, осенью в эту страну отправляются в 2,5 раза реже, чем в другие месяцы года. Причина проста: это направление особенно привлекательно зимой, когда в остальной Европе становится прохладнее и путешественники ищут тёплый и солнечный отдых.
Поэтому осенью Египет оставляют «про запас»: многие туристы предпочитают продлевать лето в Средиземноморском регионе, а с наступлением зимы переключаются на курорты Красного моря, где тепло и солнце практически гарантированы.
Менее популярные осенние направления
Не все маршруты сохраняют осенью свою привлекательность. В Италию, Германию, Швецию и Великобританию латвийцы в сентябре и октябре ездят почти вдвое реже, чем в другие месяцы года. На это во многом влияют погодные условия: дождливые дни и более прохладный климат кажутся путешественникам менее соблазнительными, чем солнце Средиземноморья.
Также Швейцария, Польша, Таиланд и Черногория в это время становятся редким выбором. Многие отдают предпочтение теплу и спокойному отдыху, а культурные поездки, походы в горы или более активные путешествия откладывают на другие сезоны, когда погода более благоприятна для таких приключений.
