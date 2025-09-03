"Я счастлива!" 20-летняя девушка живет в образе собаки, а хейтеры советуют ей есть корм и обитать в будке

Тем не менее, у неё есть и поддержка. Один из онлайн-друзей Милк, тоже кемономими, написал: «Я тоже кемономими! Милк — моя подруга в сети, она очень милая и лёгкая в общении. Мы не считаем себя настоящими собаками, мы просто чувствуем себя комфортнее, выражая себя через уши, хвосты и «собачью энергетику». Для меня лично это и хобби, и способ справляться со стрессом. Мы никогда не поощряем других «становиться собаками» — для нас это просто способ самовыражения, вроде макияжа. В конце концов, это безвредно и просто весело».