"Я счастлива!" 20-летняя девушка живет в образе собаки, а хейтеры советуют ей есть корм и обитать в будке
Если вы занимаетесь своими делами и замечаете в парке собаку, скорее всего, вы улыбнетесь, возможно, подойдете ее погладить, а потом продолжите свой день. Но что бы вы сделали, если бы увидели человека, который ведет себя как собака?
20-летняя Милк, узнавшая о явлении кемономими год назад, сразу поняла, что хочет быть инумими. Ничего не поняли? Объясняем для тех, кто не в курсе: кемономими — это японский термин, используемый в аниме или манге. Он обозначает персонажей-людей с чертами животных — чаще всего с ушами и хвостом, но при этом с человеческим телосложением. «Инумими» означает человека, который носит собачьи уши, а дословно это можно перевести как «собачья дочь».
Милк из США объясняет, что она очень «уважительно» относится к ношению ушей и хвоста и не надевает их рядом с людьми, которым это может быть неприятно.
Однако девушка говорит, что переодевание в собаку изменило её жизнь к лучшему. В интервью The Mirror она призналась:
«Я чувствую себя невероятно счастливой: я встретила потрясающих людей, которые тоже являются кемономими, и это сделало меня ещё более открытой в самовыражении. Большинство людей очень радуются, когда видят меня. Им нравится мой стиль, нравится, как мои уши подходят к моим волосам».
Тем не менее, иногда случаются странные ситуации. «Некоторые начинают мяукать при виде меня. Что странно, ведь я же явно собака», — пошутила Милк.
Она признаёт, что люди могут осуждать её увлечение, но старается не обращать внимания на хейтеров. Например, в одном из комментариев в Instagram пользователь написал: «Я бы настаивал, чтобы ты ела собачий корм, жила в будке на улице, без телефонов и планшетов (собакам-то они зачем?), без макияжа и мылась только собачьим шампунем раз в месяц. Чтобы когти подстригали у ветеринара, а ещё — регулярная обработка от глистов. Никакого фастфуда или шоколада, только вода. Посмотрим, надолго ли тебя хватит».
На подобные комментарии Милк отвечает: «У вас есть право осуждать меня. Это может ранить, но я понимаю, что не могу запретить вам так думать. Если вы не понимаете — значит, не понимаете. Я не буду вас заставлять».
Тем не менее, у неё есть и поддержка. Один из онлайн-друзей Милк, тоже кемономими, написал: «Я тоже кемономими! Милк — моя подруга в сети, она очень милая и лёгкая в общении. Мы не считаем себя настоящими собаками, мы просто чувствуем себя комфортнее, выражая себя через уши, хвосты и «собачью энергетику». Для меня лично это и хобби, и способ справляться со стрессом. Мы никогда не поощряем других «становиться собаками» — для нас это просто способ самовыражения, вроде макияжа. В конце концов, это безвредно и просто весело».
У Милк даже есть «хендлер» — друг, который «заботится» о ней: гуляет, гладит, играет с ней в перетягивание каната.
«Мой хендлер — замечательный друг. Мы не так часто видимся, потому что живём далеко друг от друга, но стараемся встречаться хотя бы раз в пару недель», — объясняет Милк.
Друзья приняли её стиль жизни, но как на это отреагировали родители? В недавнем эфире ITV This Morning Милк и её отец Майк рассказали, что мать сначала восприняла это не слишком одобрительно.
Однако сейчас родители, по словам Милк, «очень гордятся» тем, что она умеет выражать себя. «Сначала они думали, что это немного странно. Но когда узнали, что я ещё и стримлю, стали гораздо более открытыми и поддерживающими», — говорит она.
Милк советует всем, кто «любопытствует насчёт кемономими-моды», просто попробовать. «А если захотите пойти глубже и стать терьяном (человеком, который в какой-то мере идентифицирует себя как животное), то это уже совсем другая история. Но если вы хотите попробовать себя в «puppy play», как я — пожалуйста! Это правда очень весело. Если не понравится — не проблема!»