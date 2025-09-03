Американский Vogue получил нового главного редактора - Анна Винтур лично выбрала преемницу

Винтур в заявлении о назначении Маль отметила ее умение сочетать «долгую уникальную историю Vogue с его будущим на передовой». «Я рада продолжать работать с ней — и как наставник, и как ученица, — пока она ведет нас и нашу аудиторию в неизведанные места». «Хлоя давно стала одним из секретных орудий Vogue. Но она не настолько погружена в индустрию, чтобы упускать из виду мир: как и лучшие дизайнеры, она понимает общую картину моды, ее роль в формировании не только того, что происходит на подиуме, но и меняющейся современной жизни. Хотя ей не чужд гламур красных дорожек, ее талант - нестандартное мышление и упорный труд», - заявила Анна Винтур.