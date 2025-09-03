Американский Vogue получил нового главного редактора - Анна Винтур лично выбрала преемницу
Хлоя Маль назначена редактором модного журнала Vogue в США, сменив Анну Винтур после почти 40 лет, проведенных у руля издания. 39-летняя Маль, известная своим острым редакторским чутьем и цифровой грамотностью, готова внести свежий взгляд, сохраняя уважение к богатой истории журнала.
Маль, 39 лет, работает в Vogue с 2011 года, начав как редактор социального отдела и став в 2023 году редактором Vogue.com. За более чем десять лет она курировала заметные проекты, включая свадебную съемку Наоми Байден и интервью с Лорен Санчес, а также она ведет популярный подкаст Vogue The Run-Through. Известная острым редакторским чутьем и цифровой грамотностью, Малле готова внести свежий, но уважительный взгляд в наследие журнала.
Дочь номинированной на "Оскар" актрисы Кэндис Берген и известного французского режиссера Луи Маля, Хлоя открыто признает преимущества и сложности своего привилегированного происхождения. В недавнем интервью для The New York Times она назвала себя «гордой непо-бэби» [Nepo Baby — это дети известных родителей, которые получили значительные карьерные возможности и славу в индустрии во многом благодаря связям и поддержке своих знаменитых родственников], которая усердно работает, чтобы создать собственную идентичность, отличную от знаменитых родителей.
«Иллюзия думать иначе, — сказала она, — но это всегда заставляло меня работать усерднее. Моя цель — доказать, что я не просто дочь Кэндис Берген».
Редакционная концепция Маль — формировать «более прямую, меньшую, здоровую аудиторию», предлагая «оригинальные, остроумные, дерзкие и радостные точки зрения». Она с энтузиазмом смотрит в будущее Vogue, уважая его богатую историю: «Vogue уже сформировал меня, теперь я рада формировать Vogue».
75-летняя Анна Винтур, символ American Vogue с 1988 года, уходит с поста главного редактора, чтобы сосредоточиться на глобальном развитии Condé Nast и крупных событиях, таких как Met Gala. Она сохранит должности глобального редакционного директора Vogue, курируя бренды Vanity Fair, GQ, Wired и Bon Appétit. Винтур преобразила голос и влияние Vogue, превратив Met Gala из нью-йоркского благотворительного мероприятия в международное культурное событие и модернизировав журнал, сочетая высокую моду с уличным стилем.
Винтур в заявлении о назначении Маль отметила ее умение сочетать «долгую уникальную историю Vogue с его будущим на передовой». «Я рада продолжать работать с ней — и как наставник, и как ученица, — пока она ведет нас и нашу аудиторию в неизведанные места». «Хлоя давно стала одним из секретных орудий Vogue. Но она не настолько погружена в индустрию, чтобы упускать из виду мир: как и лучшие дизайнеры, она понимает общую картину моды, ее роль в формировании не только того, что происходит на подиуме, но и меняющейся современной жизни. Хотя ей не чужд гламур красных дорожек, ее талант - нестандартное мышление и упорный труд», - заявила Анна Винтур.
Сама Маль признала ответственность, следуя по стопам Винтур: «Правда в том, что никто не заменит Анну. Я рада, что она рядом». Они продолжат тесно сотрудничать, пока Vogue адаптируется к быстро меняющемуся медиаландшафту.