"Мама была зла, но я не жалею": парень уволился с работы и продал все, чтобы путешествовать по миру

Страстный путешественник призывает других «рискнуть» и следовать за мечтой:

«Моя цель — найти место, где я хочу жить, и выполнить всё из своего списка желаний. Я хочу показать, что путешествия могут быть доступными. И самое главное — не бойтесь рисковать, если вы чувствуете себя в ловушке своей работы и понимаете, что жизнь — это нечто большее. Я бы сказал: дерзайте, делайте это. Что бы это ни было — открыть свой бизнес или, как в моём случае, отправиться путешествовать по миру».