"Мама была зла, но я не жалею": парень уволился с работы и продал все, чтобы путешествовать по миру
32-летний Алистер Кеньон-Броуди из Великобритании имел престижную работу в Кембриджском университете, где занимался экзаменационными материалами. Казалось бы, стабильная карьера, гордость родителей и правильный путь. Но сам Алистер признается: он был несчастлив.
«Я достиг уровня успеха, которым гордились мои родители, а я сам был несчастен, — рассказывает Алистер в интервью Daily Mail. — Я не был доволен тем, что добился того, что «полагается» достичь в жизни».
С июня он путешествует всего с одним чемоданом и сейчас находится в Японии, регулярно делясь своими приключениями на YouTube-канале @BucketListBrodie.
По его словам, друзья и семья знали, что у него «тяга к путешествиям» и что он несчастлив в Великобритании. «Думаю, больше всех была против именно мама, — признаётся Алистер. — Она поддерживает меня на 100%, но, думаю, ей было бы спокойнее, если бы я остался работать в Кембридже».
Своё большое путешествие Алистер начал с Южной Кореи, где провёл два месяца. За аренду жилья он платил от 450 до 550 евро в месяц: «Если бы я останавливался в отелях, это было бы втрое-четверо дороже», — объясняет он.
Сейчас он путешествует автостопом по всей Японии, вместо того чтобы пользоваться поездами. «Это сильно сокращает мои расходы на транспорт, — говорит Алистер. — Высокоскоростные поезда здесь очень дорогие. Я начинаю с самого юга страны, из города Беппу, столицы горячих источников. Оттуда я автостопом направляюсь в Токио — это примерно 1000 километров».
Во время одиночных путешествий Алистер ни разу не почувствовал себя небезопасно и благодарен людям, которых встречает.
«Японцы — невероятно добрые, — говорит он. — Я стою у дороги, и обычно не проходит и 20 минут, как меня подбирают. Даже если не останавливаются, водители машут или кланяются в знак извинения».
Он делится секретами, как удаётся экономить, но признаёт, что его бюджет не бесконечен: «Сейчас я использую сбережения. Но путешествия вовсе не обязаны быть дорогими. Существует много способов путешествовать почти бесплатно — например, через HelpX, когда работаешь в обмен на еду и жильё».
В сентябре Алистер отправится в Китай, где его уже ждёт годовой контракт в университете: «В Китае у меня будет отличная работа — всего по два часа в день за среднюю британскую зарплату, плюс жильё включено. Получается, мне нужно будет тратить только на еду. Это настоящая мечта. Я счастлив, что могу себе позволить такой образ жизни, но в любом случае всегда можно найти способы снизить расходы».
Страстный путешественник призывает других «рискнуть» и следовать за мечтой:
«Моя цель — найти место, где я хочу жить, и выполнить всё из своего списка желаний. Я хочу показать, что путешествия могут быть доступными. И самое главное — не бойтесь рисковать, если вы чувствуете себя в ловушке своей работы и понимаете, что жизнь — это нечто большее. Я бы сказал: дерзайте, делайте это. Что бы это ни было — открыть свой бизнес или, как в моём случае, отправиться путешествовать по миру».
И подытоживает: «Мы не живём вечно. Многие ждут до пенсии, чтобы наконец заняться этим. Но я думаю, что делать это нужно сейчас. Делайте это».