ВИДЕО: "Это просто ад!" Сцены ночной жизни на популярном у жителей Латвии курорте шокировали соцсети
Если вы планируете спонтанную поездку перед окончанием лета, стоит дважды подумать, прежде чем отправляться в один из самых известных курортных городов Португалии.
Албуфейра, давно любимое место среди тусовщиков, оказалась под пристальным вниманием после серии вирусных видео, показавших опасно переполнённые места в её популярном районе ночной жизни, известном как The Strip. Видео, опубликованные в июле и августе, показывают толпы отдыхающих, плотно стоящих плечом к плечу у баров и ночных клубов в районе Арейаш де Сан-Жуан.
Хотя не редкость видеть толпы туристов, празднующих до раннего утра, этим летом туризм в этом районе резко вырос — похоже, достигнув критической точки. Видео, размещённые в Instagram шокировали зрителей.
В июле одно видео, сделанное в 3 часа ночи, и подписанное «Здесь очень-очень-очень много народу в Албуфейре», назвали «адским». Ошеломлённые туристы словно застряли в море тел, многие не могут пошевелиться, в то время как другие пытаются пробиться через толпу.
Другие видео, опубликованные в августе, показывают похожие сцены: тусовщики пробиваются сквозь плотные толпы, которые выходят на улицу возле ночных заведений, таких как коктейль-бар La Bamba и фастфуд App John.
Несмотря на предупреждения, Party Hard Albufeira продолжает продвигать разнообразные мероприятия с алкоголем — от барных туров до вечеринок на лодках и мероприятий в пляжных клубах.
В комментариях один человек написал: «Раньше отдыхал здесь, и было потрясающе! Смотреть на это грустно, и, честно говоря, жаль местных жителей».
Другой добавил: «Это просто ад! Я был там 25 лет назад, и там было прекрасно — хорошие магазины, бары и рестораны. Как они допустили это? Муниципалитеты должны ограничить эти бары и дешёвые апартаменты, которые привлекают взрослых в такие места».
Третий отметил: «Ни одного португальца в поле зрения. Мы избегаем Албуфейры, как чумы».
