Сам себе кассир: кто в Латвии все чаще выбирает кассы самообслуживания?

Опрос, проведенный в Латвии и еще в 27 странах, показал, что 61% жителей Латвии за последний год воспользовались кассами самообслуживания. Чаще всего такими решениями пользуются потребители в возрасте около 40 лет: три из пяти представителей этой возрастной группы использовали кассы самообслуживания за последний год. Кассы самообслуживания популярны и среди более старших людей: почти две трети граждан в возрасте 44–59 лет, а также столько же в возрасте 60–78 лет использовали их за последние 12 месяцев.