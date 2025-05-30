Сам себе кассир: кто в Латвии все чаще выбирает кассы самообслуживания?
Кассы самообслуживания стали неотъемлемой частью процесса покупок в Латвии, и, согласно исследованию розничной торговли 2025 года, проведенному ведущей финансово-технологической платформой Adyen, их чаще всего используют потребители среднего и старшего возраста.
Хотя кассы самообслуживания время от времени подвергаются критике в обществе, например, за медленную проверку возраста или технические сбои из-за несоответствия веса, результаты опроса показывают, что серьезных проблем нет — использование касс самообслуживания в Латвии стало очень распространенным.
Опрос, проведенный в Латвии и еще в 27 странах, показал, что 61% жителей Латвии за последний год воспользовались кассами самообслуживания. Чаще всего такими решениями пользуются потребители в возрасте около 40 лет: три из пяти представителей этой возрастной группы использовали кассы самообслуживания за последний год. Кассы самообслуживания популярны и среди более старших людей: почти две трети граждан в возрасте 44–59 лет, а также столько же в возрасте 60–78 лет использовали их за последние 12 месяцев.
Хотя Латвия показывает более низкий показатель, чем Эстония, где 73% жителей пользуются кассами самообслуживания, она все же опережает Литву, где этот показатель достигает 51%. По сравнению со странами Северной Европы, Латвия также выделяется более высоким уровнем использования касс самообслуживания: в Швеции ими пользуются 53% потребителей, в Дании — 48%, а в Норвегии — только 44%. Эти данные свидетельствуют о том, что Латвия движется в направлении современных решений для покупок, постепенно приближаясь к лидерам региона.
Руководитель Adyen по Северным странам и региону Балтии Тобиас Линд отмечает, что популярность касс самообслуживания в Латвии неудивительна.
«Латвийские потребители все больше ценят удобные и современные решения для покупок и в физических магазинах, что свидетельствует о постепенной интеграции технологий в повседневную жизнь жителей. Если раньше кассы самообслуживания часто вызывали неудобства у покупателей старшего поколения, то сегодня они стали привычным и широко принятым способом покупок среди представителей разных возрастных групп».
Рост популярности касс самообслуживания в Латвии также стимулируют тенденции на рынке труда. Торговля на протяжении нескольких лет сталкивается с нехваткой рабочей силы, особенно остро эта проблема проявляется в розничной торговле. Более широкое внедрение решений для самообслуживания помогает компаниям более эффективно организовать работу и частично компенсировать нехватку сотрудников, одновременно повышая скорость обслуживания клиентов и удобство покупок.
Кроме того, в Латвии использование касс самообслуживания постепенно распространяется за пределы сектора продуктовой розничной торговли. Если раньше они встречались в основном в супермаркетах, то теперь подобные решения все чаще внедряются и в магазинах спортивных товаров, и в мебельных магазинах, например, Decathlon, Ksneukai и IKEA. Это подтверждает, что представители самых разных отраслей признают преимущества самообслуживания и адаптируются к меняющимся потребностям потребителей.
У каждой возрастной группы — свое решение для оплаты
Популярность касс самообслуживания в Латвии тесно связана с привычками жителей в вопросах оплаты и покупок. Хотя Латвия — цифрово развитая страна, значительная часть потребителей по-прежнему отдает предпочтение опыту покупок в физических магазинах — почти половина жителей выбирают их чаще, чем интернет-магазины, а 35% опрошенных считают оба формата одинаково ценными. При этом четко видно, что при покупках в офлайне потребители все чаще выбирают современные и удобные решения.
Говоря о способах оплаты, жители Латвии чаще всего используют наличные деньги — 72% назвали их своим любимым способом оплаты. Эта тенденция особенно выражена среди людей старше 60 лет. В то же время молодое поколение все активнее использует цифровые способы оплаты. Мобильные кошельки, такие как Apple Pay и Google Pay, наиболее популярны среди молодежи в возрасте 16–19 лет, а также в возрастной группе 30+, где более трети выбирают этот способ оплаты.
Руководитель Adyen по Северным странам и региону Балтии подчеркивает, что латвийским компаниям важно осознавать быстро меняющиеся потребности потребителей и привычки оплаты.
«Мобильные платежи и цифровые решения скоро перестанут быть выбором исключительно молодежи. Тенденции ясно показывают, что и старшее поколение все активнее принимает технологии, и это ярко иллюстрируется тем, как много пожилых людей сегодня успешно пользуются кассами самообслуживания», — отмечает он.
Исследование розничной торговли Adyen было проведено компанией Censuswide, опросившей 41 089 потребителей в Гонконге, Индии, Малайзии, Сингапуре, Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Норвегии, Польше, Португалии, ОАЭ, Эстонии, Латвии, Литве, Австралии, Японии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Великобритании, Бразилии, Мексике, Канаде и США (в возрасте от 16 лет). Данные собирались с 26.02.2025 по 12.03.2025.