Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день хорошо посвятить маленьким радостям жизни, не особенно напрягая мозги и мышцы. Как ни странно, именно такое времяпрепровождение позволит вам оставаться на том пике активности, на который вы недавно забрались.
Телец
Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставляйте ничего на завтрашний день.
Близнецы
Вы щедро одарены от Бога, однако ваши таланты давно пылятся и усыхают на полках. Поищите им применение.
Рак
Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.
Лев
Согласитесь на компромиссное решение, вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.
Дева
Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.
Весы
Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
Скорпион
Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо.
Стрелец
Если вам сегодня захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь непонятное блюдо. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.
Козерог
Посвятите этот день очистке от хлама. Его вполне достаточно, как материального, так и духовного. Разбитые чувства, давнишние переживания - все это пора выкинуть из головы. А заодно и в доме прибраться.
Водолей
Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
Рыбы
Тщательно просчитайте последствия своих действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок.