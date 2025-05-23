Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 мая

Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.