YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ
Видеохостинг YouTube удалил каналы трех ведущих государственных медиаресурсов Беларуси - информационного агентства БелТА, а также телеканалов СТВ и ОНТ. По информации DW, об этом сообщило министерство информации Беларуси.
Ведомство расценивает эти действия как "недружественный и безосновательный шаг" и оставляет за собой право принять "необходимые меры реагирования".
Как передает БелТА, YouTube-каналы удалены администрацией видеохостинга из-за санкций. При этом отмечается, что "Белорусское телеграфное агентство" не находится под санкциями. Телеканал СТВ также сообщил, что "Столичное телевидение" и руководство компании не входят в санкционные списки.
По данным ОНТ, никаких дополнительных разъяснений YouTube не предоставил. СМИ предупредили о появлении на платформе фальшивых аккаунтов и призвали не доверять этим ресурсам.
Белорусский союз журналистов назвал действия YouTube "актом информационного вандализма и политически мотивированной цензуры" и пообещал добиваться применения "самых жестких симметричных и асимметричных мер". Солидарность с белорусскими коллегами выразил Союз журналистов России, заявившего о "цензуре, политической дискриминации и попытке подавления неугодных голосов в цифровой среде".