Слабое звено: как каждый знак зодиака сам себе портит жизнь

Близнецы разбегаются в десять направлений, не выбрав ни одного. Они боятся скуки, но именно она дает почву для глубины.

Как портит себе жизнь: не заканчивают начатое, теряют себя в поверхностности.

Что поможет: фокус и честность с собой — чего ты действительно хочешь?