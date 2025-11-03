В Даугавпилсе серьезно заболели лебеди с озера Пороховка - люди кормили их хлебом
Несмотря на предупреждающие таблички у водоёмов Даугавпилса, горожане продолжают подкармливать диких птиц хлебом. Из-за этого двое лебедей с озера Пороховка серьёзно заболели. О тревожном состоянии птиц вначале сообщили неравнодушные местные жители.
Благодаря сотрудничеству активных горожан, Латвийского общества помощи диким птицам Drauga Spārns и Даугавпилсского самоуправления, больных лебедей удалось доставить на лечение в Тукумс. Одной из вероятных причин ухудшения их здоровья специалисты называют именно употребление хлеба. Власти Даугавпилса напоминают: категорически запрещено кормить диких птиц хлебом и хлебобулочными изделиями.
Общество Drauga Spārns обратилось в самоуправление с просьбой помочь перевезти двух заболевших лебедей, живущих на озере Пороховка в районе Химии, в Тукумс, где им будет оказана необходимая ветеринарная помощь.
Муниципальные службы оперативно подключились к транспортировке птиц. По словам специалистов общества, проблемы со здоровьем у лебедей, скорее всего, возникли именно из-за хлеба. Несмотря на предупреждения, люди продолжают бросать птицам булки и батоны, считая это добрым делом.
Эксперты по охране природы подчёркивают: диких птиц кормить не нужно — они прекрасно находят себе пищу в естественной среде. Хлеб же вызывает у них серьёзные нарушения пищеварения, дефицит питательных веществ и может привести к гибели. Самый правильный способ помочь диким птицам — не мешать им жить своей природной жизнью.