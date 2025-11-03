В Даугавпилсе серьезно заболели лебеди с озера Пороховка - люди кормили их хлебом

Эксперты по охране природы подчёркивают: диких птиц кормить не нужно — они прекрасно находят себе пищу в естественной среде. Хлеб же вызывает у них серьёзные нарушения пищеварения, дефицит питательных веществ и может привести к гибели. Самый правильный способ помочь диким птицам — не мешать им жить своей природной жизнью.