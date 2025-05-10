Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы опять заболеете альтруизмом, филантропией и прочей гуманистической холерой. И откуда только у вас силы берутся?
Телец
Позаботьтесь сегодня о своей внешности, а заодно и о здоровье. И отдохнете, и удовольствие получите, и похорошеете - разве плохо?
Близнецы
Сегодня, горя желанием все изменить, вы можете основательно наломать дров. Вспомните правило бритвы Оккама "Не стоит приумножать сущности сверх необходимости".
Рак
Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
Лев
Сегодня вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам.
Дева
Вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора меж желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более что колокольни может поблизости и не оказаться.
Весы
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.
Скорпион
Пришло время действовать. Объяснения же стоит отложить до лучших времен. Переживать по этому поводу не стоит. Те, кто вас любит, вас поймут.
Стрелец
Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.
Козерог
Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.
Водолей
Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
Рыбы
Проведите этот день с друзьями. Сегодня они будут милы как никогда, и вам не придется жалеть о даром потерянном времени.