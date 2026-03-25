В Балви 100-летие отметила женщина, которая и в этом возрасте пишет стихи и смотрит TikTok
Немного в стороне от центра Балви, в спокойном ритме повседневной жизни, свои годы с юмором и жизнелюбием проводит жительница города Анна Минина (в девичестве Козлова), которая 24 марта в кругу семьи и соседей отметила свое 100-летие.
Гостей она, как обычно, встречала с теплой улыбкой, хорошим настроением и даже с собственным стихотворением, еще раз доказав, что с возрастом не исчезают ни жизнелюбие, ни творческий настрой. Поздравить юбиляршу приехал и председатель думы Балвского края Янис Труповниекс, пожелав ей крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и светлого взгляда на жизнь.
Долгожительница родилась в Шкилбенской волости, а примерно в 1978 году вместе с мужем, который после несчастного случая стал инвалидом, построила дом в Балви, где Анна живет до сих пор. За свою жизнь ей пришлось пережить немало трудных моментов и испытаний, однако она смогла их преодолеть с удивительной стойкостью и сегодня по-прежнему смотрит на жизнь с оптимизмом.
Секрет ее бодрости прост — жить с позитивом и чувством юмора. Ни один день не проходит без какой-нибудь шутки или анекдота, которых у именинницы, как говорят близкие, в запасе немало. Анна любит пошутить и по-доброму поддеть собеседника, сохраняя легкое и жизнерадостное настроение.
«Хватит плакать — другим еще хуже. Плакать можно все время, потому что в жизни проблем хватает, но я счастлива и чувствую заботу. Радуюсь, что дети рядом и никуда не уехали. Живем неплохо, получаю пенсию… только цены на дрова, конечно, стали высокими», — с присущим ей юмором говорит юбилярша.
Анна гордится своей большой семьей — дочерью, двумя сыновьями, четырьмя внуками и восемью правнуками. Даже почтенный возраст не мешает ей идти в ногу со временем: от правнуков она не отстает, потому что у нее тоже есть планшет, на котором в свободное время она с удовольствием смотрит видео в TikTok. С улыбкой юбилярша признает, что ей нравится следить за новыми развлечениями, поэтому Анну вполне можно назвать по-настоящему стильной и жизнерадостной столетней женщиной.
В этом году в Балвском крае 100-летний юбилей отмечают четыре человека, и каждый из них — живая история, источник вдохновения и силы для младших поколений.