В Балви 100-летие отметила женщина, которая и в этом возрасте пишет стихи и смотрит TikTok

Анна гордится своей большой семьей — дочерью, двумя сыновьями, четырьмя внуками и восемью правнуками. Даже почтенный возраст не мешает ей идти в ногу со временем: от правнуков она не отстает, потому что у нее тоже есть планшет, на котором в свободное время она с удовольствием смотрит видео в TikTok. С улыбкой юбилярша признает, что ей нравится следить за новыми развлечениями, поэтому Анну вполне можно назвать по-настоящему стильной и жизнерадостной столетней женщиной.