4 дружественных для бюджета направления прямо здесь, в Латвии
Майские праздники, которые в этом году длятся целых пять дней, – отличное время для семейного отдыха на свежем воздухе! Эксперты латвийского филиала Bigbank собрали рекомендации о том, как продуманно и экономно спланировать досуг, а также назвали несколько мест, куда легко добраться на общественном транспорте и насладиться совместным времяпрепровождением, часто не платя ни цента.
Празднование Дня восстановления независимости Латвии – прекрасная возможность открыть для себя вместе с семьей свою страну, ее людей и разнообразную культуру – как традиционную, так и современную, а также принять участие в веселых и увлекательных мероприятиях!
Цесис
В Цесисе и Цесисском крае на майские праздники запланирована обширная программа культурных мероприятий – как бесплатных, так и за определенную плату. Подробнее о них можно узнать здесь: https://pasakumi.cesis.lv.
Например, 3 мая в 18:00 в Вецпиебалгском доме культуры состоится концерт Праздника белой скатерти, а в 19:00 в Сталбском народном доме слушателей порадуют своим выступлением Иго и Янис Страздс. Вход на оба концерта бесплатный.
4 мая в 11:00 на Риексту калнсе состоится концерт фольклорного ансамбля Dzieti “Птичьи песни”, а в 12:00 на площади Виенибас пройдет торжественное возложение цветов и праздничный концерт рок-группы Pērkons – тоже бесплатный.
В свою очередь для тех, кто любит проводить выходные на свежем воздухе и природе, Цесисский край рекомендует приключенческий маршрут с посещением старого города в Цесисе, Арайшского озерного замка, утеса Зварте и других интересных мест. Больше информации здесь: https://visit.cesis.lv.
Сигулда
В начале месяца, 3 и 4 мая, на площади Светку в Сигулде с 10:00 до 16:00 проводится традиционный “Парад саженцев”, на который собираются представители латвийских питомников растений, чтобы представить плоды своей работы и поделиться опытом, как создать сад своей мечты. В этом году мероприятие состоится уже в двадцать первый раз. Посетителей ждет не только широкий выбор саженцев, товаров для сада, ремесленных изделий и продуктов питания, но и разнообразные мероприятия, организованные музеем Зиедониса.
3 мая на Reiņa trase пройдет мероприятие “Вселатвийские дни гольфа”, во время которого все желающие смогут бесплатно попробовать свой первый удар и насладиться активным отдыхом на свежем воздухе в кругу семьи или друзей.
В свою очередь 4 мая в 12:00 возле культурного центра Devons выступит духовой оркестр Sudrabskaņa, а в 13:00 в усадьбе Земеню в Сидгунде будет накрыт общий праздничный стол и прозвучит музыка в исполнении Карлиса Казакса.
Любители изобразительного искусства смогут в праздничные дни посетить несколько выставок – “Воды в картинах и народных песнях” Санты Пурвини в Новом Сигулдском замке, “Plaisir” Элизабете Анны Балини в арт-пространстве Vieta Nr. 6, “Место для света” Анды Мункевицы в центре Devons, а также посвященную Джемме Скулме выставку “Прикосновение к роду Скулме” в Koprades laboratorijа на площади Стацияс.
Лиепая
Обширная праздничная программа ждет также жителей и гостей Лиепаи. С 30 апреля по 28 мая на Петровском рынке будет проходить выставка оргкомитета культурной столицы Европы Лиепая 2027, на которой известные лиепайские и латвийские художники представят работы, воплощающие размышления о самых актуальных темах современности и нетрадиционных проявлениях современного искусства в городе.
2 мая в доме культуры Wiktorija на улице Грауду, 36/38 в течение всего дня будет проходить праздник музыки и виниловых пластинок для всех поколений – “Латвийский день винила 2025”. Посетителей ждет ярмарка виниловых пластинок, показ документальных фильмов, а в заключении – концерт барабанщика и композитора Риналдса Максимова.
4 мая в 11:00 (регистрация с 10:00) Лиепайское самоуправление приглашает жителей и гостей города совместно отметить День восстановления независимости Латвии на площади Яниса Чаксте, приняв участие в традиционных играх по спортивному ориентированию “Следы Лиепаи в Латвии”, чтобы в юбилейный год 400-летия Лиепаи больше узнать о ценностях и символах города. После игр состоится праздничный концерт, на котором выступят группы DivDiv и MODUS, а в 16:00 патриотическими песнями слушателей порадует Микс Галвановскис.
Для любителей активного отдыха и прогулок город предлагает широкий выбор мероприятий, которые можно найти здесь: https://liepaja.travel.lv.
Юрмала
Всех, кто предпочитает более активный отдых, 4 мая ждут в Юрмале, где состоится ежегодный Юрмальский праздник бега. Все дистанции пройдут по прибрежной песчаной полосе, поэтому участники смогут бежать в унисон с ритмом волн и дыханием ветра. Бегуны смогут выбрать дистанции протяженностью 5 и 10 километров, дети – принять участие в забеге супергероев на 500 метров, а любители скандинавской ходьбы – в чемпионате Латвии на дистанциях 21, 10 или 5 километров. Дополнительную информацию можно найти на сайте https://visitjurmala.lv.
Любители культуры 4 мая в 12:00 могут бесплатно посетить посвященный годовщине восстановления независимости Латвии концерт “Наша земля гудит, как пчела” в Каугурском доме культуры, на котором выступят смешанный хор Spārnos и актер Артис Робежниекс.
Юрмала – один из немногих городов Латвии с обширным выбором длинных пешеходных маршрутов, чему способствует расположение города вдоль побережья протяженностью 24 км. Подробнее о маршрутах и соревнованиях по ориентированию можно узнать здесь: https://visitjurmala.lv.
Отдых вдали от городской суеты
Если в праздничные дни не хочется посещать людные места, а насладиться уединением на природе, в Латвии для этого есть немало подходящих уголков. Например, уже упомянутый озерный замок в Арайши Цесисского края и его живописные окрестности, природный парк Энгурского озера с бесплатным входом, где можно погулять, подняться на смотровые башни, понаблюдать за птицами и устроить пикник. Даугмальское городище возле Икшкиле – место, где можно ощутить дыхание древности, а Почтовый остров в Елгаве предлагает просторные детские игровые площадки, пешеходные тропы и смотровую башню. “Нас ждут довольно длинные выходные, и нередко организация досуга для семьи и детей может неожиданно пробить брешь в семейном бюджете. Поэтому наряду с рекомендациями по выбору места для отдыха мы также предлагаем пять шагов, как продуманно спланировать семейный отдых”, – говорит руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгарс Сургофтс.
Определите бюджет
Подумайте, сколько вы готовы или можете потратить на транспорт, питание и развлечения. Воспользуйтесь планировщиками бюджета или мобильными приложениями, например, Spendee или Goodbudget. Можно воспользоваться и старым добрым Excel – главное, чтобы у вас был план! Также решите, будете ли расплачиваться наличными или картой, и не забывайте отслеживать расходы.
Выберите направление
Убедитесь, что до выбранного вами места можно легко и относительно недорого добраться. Ищите места, куда можно доехать общественным транспортом, которые не требуют лишних пересадок, особенно если вы едете вместе с детьми. Это позволит избежать лишних расходов, а также усталости и стресса.
Найдите бесплатные развлечения
Выберите одно из вышеупомянутых развлечений или спланируйте собственную программу на выходные. Это могут быть бесплатные мероприятия, прогулочные тропы, пляжи, детские площадки или природные парки. Идеи можно найти на порталах tiekamiesdaba.lv, latvia.travel.lv, redzet.lv или сайтах самоуправлений.
Возьмите с собой комплект для пикника
Перекус на свежем воздухе может быть и экономичным, и веселым! Это сделает поездку дешевле и позволит гибче планировать остановки во время прогулки. Используйте эту возможность, чтобы сплотить семью и детей – составьте список покупок и вместе приготовьте корзину для пикника накануне.
Используйте цифровые инструменты
Перед поездкой скачайте на мобильное устройство карты и маршруты (например Google Maps, LVM GEO и др.), чтобы обезопасить себя на случай перебоев с интернетом. Заранее ознакомьтесь с расписанием общественного транспорта и прогнозом погоды. Если планируется отдых с маленькими детьми, уточните, доступны ли выбранные объекты для прогулок с коляской.