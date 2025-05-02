4 дружественных для бюджета направления прямо здесь, в Латвии

Если в праздничные дни не хочется посещать людные места, а насладиться уединением на природе, в Латвии для этого есть немало подходящих уголков. Например, уже упомянутый озерный замок в Арайши Цесисского края и его живописные окрестности, природный парк Энгурского озера с бесплатным входом, где можно погулять, подняться на смотровые башни, понаблюдать за птицами и устроить пикник. Даугмальское городище возле Икшкиле – место, где можно ощутить дыхание древности, а Почтовый остров в Елгаве предлагает просторные детские игровые площадки, пешеходные тропы и смотровую башню. “Нас ждут довольно длинные выходные, и нередко организация досуга для семьи и детей может неожиданно пробить брешь в семейном бюджете. Поэтому наряду с рекомендациями по выбору места для отдыха мы также предлагаем пять шагов, как продуманно спланировать семейный отдых”, – говорит руководитель латвийского филиала Bigbank Эдгарс Сургофтс.