Bolt Food назвал самые популярные рестораны года: кто и за что получил премии?
Платформа доставки еды Bolt Food ежегодно отмечает самые любимые клиентами рестораны, вручив им премии Bolt Food Awards в различных категориях. В этом году, на основе отзывов клиентов, команда Bolt Food также вручила награды победителям в 10 категориях.
Победители Bolt Food Awards:
- Любимый бургер — Oak’A Burgers
- Восходящая звезда — Bazaar Beķereja
- Побалуй себя — Kingu
- Фаворит обеденного времени — Vairāk Saules
- Признанный выбор — Pica LuLū
- Полуночный перекус — Lauvas Nams
- Никогда не подводит — Balts
- Дружелюбно к кошельку — Captain Sushi
- Любимая пицца — Domino’s Pizza
- Любимый магазин — Narvesen
"Bolt Food Awards — это гораздо больше, чем просто символическая награда: это благодарность нашим ресторанам-партнерам за их труд, креативный подход и способность ежедневно радовать людей отличной едой. Эти рестораны находятся в центре нашей общей истории — именно они делают доставку еды приятным и качественным опытом. Мы рады, что можем не только отметить их достижения, но и предложить дополнительную поддержку, чтобы повысить видимость этих ресторанов в приложении и помочь им привлечь новых клиентов. Наша цель — строить такое долгосрочное сотрудничество, которое поможет ресторанам расти и развиваться вместе с нами", — рассказывает руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс.
"Мы очень благодарны за отзывы наших клиентов в течение всего года — они помогают нам понять, что мы делаем хорошо, что нравится клиентам, а также выявлять, что нужно улучшить. Мы рады, что в этом году получили награду как "Любимый бургер". Сотрудничество с Bolt Food позволяет нам достичь большего количества клиентов и упростить логистику доставки еды. Благодаря такому успешному сотрудничеству, мы можем сосредоточиться на главном — приготовлении качественной еды и заботе о наших постоянных клиентах", — рассказал руководитель бренда Oak’A Burgers Кристап Озолс.
Каждый победитель в категории получил трофей Bolt Food Awards, почетный диплом, а также возможность сотрудничать с Bolt Food в рамках совместных маркетинговых акций. Для того чтобы выделить победителей и помочь им охватить еще более широкую аудиторию, пользователи приложения смогут попробовать блюда всех награжденных ресторанов, собранных в специальном разделе Bolt Food Awards. Там можно познакомиться с большим разнообразием кухни — от суши, пиццы и бургеров до традиционных латышских блюд.