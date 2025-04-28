Bolt Food назвал самые популярные рестораны года: кто и за что получил премии?

"Bolt Food Awards — это гораздо больше, чем просто символическая награда: это благодарность нашим ресторанам-партнерам за их труд, креативный подход и способность ежедневно радовать людей отличной едой. Эти рестораны находятся в центре нашей общей истории — именно они делают доставку еды приятным и качественным опытом. Мы рады, что можем не только отметить их достижения, но и предложить дополнительную поддержку, чтобы повысить видимость этих ресторанов в приложении и помочь им привлечь новых клиентов. Наша цель — строить такое долгосрочное сотрудничество, которое поможет ресторанам расти и развиваться вместе с нами", — рассказывает руководитель Bolt Food в Латвии Янис Римицанс.