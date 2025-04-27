ФОТО: LIDO открыл весенний сезон - несколько тысяч гостей и горячие хиты Bermudu Divstūris

«Весенний фестиваль LIDO - это наш способ сказать спасибо нашим клиентам из Риги, Рижского района и по всей Латвии, которые посещают LIDO. Будучи популярным "народным" заведением общественного питания, мы хотим быть доступными для всех, поэтому мы организовали это мероприятие бесплатно, предлагая широкую развлекательную программу для всей семьи в течение всего дня. Мы рады видеть столько улыбок и положительных эмоций - это вдохновляет нас и в будущем продолжать создавать праздники для наших посетителей», - говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня.