ФОТО: LIDO открыл весенний сезон - несколько тысяч гостей и горячие хиты Bermudu Divstūris
В субботу, 26 апреля, в Центре отдыха LIDO прошел фестиваль открытия весенне-летнего сезона, который привлек несколько тысяч посетителей в течение всего дня. Кульминацией праздника стало выступление группы Bermudu Divstūris, которая своим концертом здорово разогрела эмоции в прохладный весенний день.
В течение дня гостей ждала насыщенная и разнообразная программа для всей семьи — от музыкальных выступлений и научных экспериментов до интерактивных игр, конкурсов и веселых активностей. За хорошее настроение и праздничную атмосферу отвечал ведущий мероприятия — харизматичный Марис Григалиc.
Особую атмосферу празднику придал современный открытый KuKÜ TIRGUS — рынок, на котором свои оригинальные изделия представляли латвийские дизайнеры, ремесленники и домашние производители. За толику сюрприза и юмора отвечал веселый посланник рынка NAURrunis, который "продавал" посетителям не только улыбки, но и неожиданные комплименты.
Кульминацией увлекательного дня стало выступление популярной группы Bermudu Divstūris, которая наполнила территорию Центра отдыха LIDO своими хитами, превратив вечер в настоящую вечеринку. Танцы, возможность подпеть любимой песне и заряд положительной энергии сделали концерт незабываемым для больших и маленьких гостей.
В мероприятии приняли участие известные люди, в том числе игроки в пляжный волейбол Эдгар Точс и Мартиньш Плявиньш со своими семьями.
«Весенний фестиваль LIDO - это наш способ сказать спасибо нашим клиентам из Риги, Рижского района и по всей Латвии, которые посещают LIDO. Будучи популярным "народным" заведением общественного питания, мы хотим быть доступными для всех, поэтому мы организовали это мероприятие бесплатно, предлагая широкую развлекательную программу для всей семьи в течение всего дня. Мы рады видеть столько улыбок и положительных эмоций - это вдохновляет нас и в будущем продолжать создавать праздники для наших посетителей», - говорит председатель правления LIDO Рита Аузиня.
LIDO сердечно благодарит всех посетителей, артистов и партнеров за этот особенный, совместно созданный день. Это событие официально открывает активный весенне-летний сезон, в течение которого регулярно будут проводиться различные мероприятия для всей семьи. В честь нового сезона в Центре отдыха LIDO размещены Новые декорации, а Мини-зоопарк вернулся с еще большим разнообразием животных.