Альтер эго по зодиаку: какая темная сторона скрывается в каждом знаке

Темная сторона Близнецов — это наблюдатель, который сам себе не доверяет. Он умеет притворяться даже перед самим собой. Легко может жить двойной, тройной жизнью, где искренность — лишь одна из масок. Его сила — в словах, его опасность — в том, как он их прячет.