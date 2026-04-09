ВИДЕО: секунды решали все - полицейские вернули к жизни прохожего в центре Риги
Мужчина потерял сознание прямо на пешеходном переходе в центре Риги. Пока ехала скорая, его сердце остановилось — и только мгновенная реакция полицейских спасла ему жизнь.
4 апреля, патрулируя район центра Риги, сотрудники Рижской муниципальной полиции на одном из пешеходных переходов заметили лежащего на земле мужчину. Полицейские немедленно приняли решение выяснить обстоятельства произошедшего и обратились к прохожим, чтобы получить информацию. Было установлено, что мужчина только что упал, и служба медицинской помощи уже была уведомлена о происшествии. Ожидая прибытия медиков, полицейские заметили, что у мужчины замедляется пульс, меняется цвет лица и прекращается дыхание.
Сотрудники Рижской муниципальной полиции немедленно начали массаж сердца, и благодаря их быстрым действиям человек снова начал дышать. Однако через некоторое время дыхание снова остановилось, поэтому полицейские продолжили делать массаж до прибытия службы неотложной медицинской помощи.
Медики прибыли быстро и, проведя необходимые мероприятия, стабилизировали состояние мужчины. Человек был доставлен в медицинское учреждение.