Берегись автомобиля! Кому из знаков зодиака в ближайшее время надо соблюдать особую осторожность
Астрологи предупреждают: в ближайшие недели некоторые знаки зодиака окажутся под особым влиянием напряженных аспектов, связанных с транспортом, внимательностью и импульсивностью. Это не повод для паники — но вполне веский повод снизить скорость, внимательнее переходить дорогу и убрать телефон подальше.
Вот кого звезды просят быть особенно осторожными на дороге:
♈ Овен
Импульсивность может подвести как за рулем, так и на пешеходном переходе. Овны склонны к быстрому принятию решений, но сейчас даже секундное промедление может сыграть решающую роль. Не перебегайте дорогу на красный, даже если «успеете».
♊ Близнецы
Близнецы славятся своей отвлекаемостью — и это их уязвимое место сейчас. Не читайте сообщения на ходу, не разговаривайте по телефону, переходя дорогу. Водителям тоже стоит снизить поток информации: минимум радио, гаджетов и лишних разговоров. Концентрация — ваш главный союзник.
♌ Лев
Львам захочется продемонстрировать уверенность и контроль, но чрезмерное желание доминировать может обернуться риском. Пешеходам-Львам важно не торопиться пересекать дорогу на грани сигнала, а водителям — соблюдать дистанцию и уступать, даже если «по правилам» они правы.
♐ Стрелец
Стрельцы сейчас особенно склонны к невнимательности — как за рулём, так и на улице. Может быть желание «быстрее проскочить» или игнорировать «мелкие» правила. Ваша свобода не должна мешать безопасности. Проверьте обувь, тормоза, навигатор — и не отвлекайтесь, даже если спешите.
♒ Водолей
Водолеям стоит быть внимательнее к мелочам — как пешеходы, они могут забыть снять наушники и не заметить сигнал транспорта, как водители — увлечься разговором или необычным маршрутом. Сейчас лучше не экспериментировать с «короткими путями».