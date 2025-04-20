Берегись автомобиля! Кому из знаков зодиака в ближайшее время надо соблюдать особую осторожность

Стрельцы сейчас особенно склонны к невнимательности — как за рулём, так и на улице. Может быть желание «быстрее проскочить» или игнорировать «мелкие» правила. Ваша свобода не должна мешать безопасности. Проверьте обувь, тормоза, навигатор — и не отвлекайтесь, даже если спешите.