Какие знаки зодиака судьба будет испытывать этим летом

Раки будут проходить через внутреннюю трансформацию. Это может быть связано с семьёй, домом, ощущением безопасности. Судьба как будто будет проверять их на прочность: готовы ли они выйти из своей скорлупы и взять ответственность за свою жизнь, перестав перекладывать ее на обстоятельства или других людей. Возможны неожиданные перемены в личной жизни — как встряска, так и шанс начать все заново.