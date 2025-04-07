Три знака зодиака, которым лучше оставаться одинокими

Он не терпит давления, притязаний на личное пространство и мелодрам. Водолеи не любят объясняться, не умеют подстраиваться и редко идут на компромиссы — не из упрямства, а потому что живут в своём, особом ритме. Им не нужно подтверждение своей ценности через другого человека. Напротив — полное уединение часто помогает им творить, мыслить, мечтать. И они от этого только выигрывают.