За 10 дней до начала чемпионата мира к сборной Латвии по хоккею присоединился сильный игрок
К тренировочному лагерю сборной Латвии по хоккею присоединился нападающий Сандис Вилманис. Одновременно пять игроков покинули список кандидатов, сообщает Латвийская федерация хоккея.
Дебютировавший в этом сезоне в Национальной хоккейной лиге Вилманис во вторник провел первую ледовую тренировку вместе со сборной. В то же время из списка кандидатов на участие в чемпионате мира исключены нападающие Карлис Озолиньш и Роджерс Букартс, а также защитники Наурис Сейейс, Никс Феньенко и Богданс Ходасс.
Ar izlasi vairāk kopā netrenējas Kārlis Ozoliņš, Rodžers Bukarts, Niks Feņenko, Nauris Sējējs un Bogdans Hodass.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) May 5, 2026
22-летний Вилманис в этом сезоне в составе клуба Флорида "Пантерз", где также выступает защитник Увис Балинскис, провел 19 матчей и набрал пять (3+2) очков. Еще 58 игр нападающий сыграл в фарм-клубе в Американской хоккейной лиге — в составе "Шарлотт Чекерс" он отметился 38 (17+21) очками, а в трех матчах плей-офф забросил одну шайбу.
Сборная Латвии продолжает подготовку в Риге и заключительные контрольные матчи перед чемпионатом мира проведет дома против сборной Норвегии. Сам чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре.