Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза, бог даст - пронесет.
Телец
Как это обычно и случается, что-то тайное сегодня соблаговолит стать явным. Под знаком сей неожиданной новости этот день и пройдет.
Близнецы
Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.
Рак
Сегодняшний день обещает быть сумасшедшим. На вас навалится масса новых дел, в то время как старые будут настойчиво требовать немедленного завершения.
Лев
Не стоит недооценивать удачу, которая выпала на вашу долю. Во-первых, вы лишаете себя удовольствия, а во-вторых, она (удача) ведь и обидеться может. Раз ее здесь не ценят...
Дева
В своей бешеной погоне за успехом постарайтесь не забывать о тех, кого любите вы и кто любит вас. Уделите им сегодня хоть немного времени, они же могут зачахнуть без внимания.
Весы
Похоже, ваши планы подразумевают настолько большое количество всевозможных дел, что основной проблемой сегодня может стать извечное "с чего начать?". Начинайте с того, что ближе лежит, меньше времени на перемещения потратите.
Скорпион
Уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни сегодня. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.
Стрелец
Очень возможно, что сегодня вы будете чувствовать себя немного не в своей тарелке. Лучшее лекарство от этого - компания старых, испытанных друзей.
Козерог
Сегодня кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.
Водолей
Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.
Рыбы
Сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное.